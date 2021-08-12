Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#РИА Новости#Космодромы#Байконур#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-19#Вызов12.08.2021 03:50

Время запуска пилотируемого корабля «Союз МС-19» к МКС

Запуск корабля «Союз МС-19», на котором на Международную космическую станцию (МКС) впервые полетит актриса, планируется на 5 октября — в полдень по московскому времени, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса.

По его словам, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» с космодрома Байконур намечается в 11.55 мск.

На МКС 5 октября на корабле «Союз МС-19» отправятся участник 66-й экспедиции — космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки первого художественного фильма в космосе под рабочим названием «Вызов». Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.

Источник: РИА Новости11 августа 2021 года, 01:05

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