Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с руководителем Гостелерадио Исламской Республики Иран.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с руководителем Гостелерадио Исламской Республики Иран Абдулали Али-Асгари.

Мы взаимодействуем по важнейшим вопросам международной повестки дня и хорошо продвигаемся вперед в нашем двустороннем сотрудничестве

Константин Косачев отметил, что Иран является для России стратегическим партнером. «Мы взаимодействуем по важнейшим вопросам международной повестки дня и хорошо продвигаемся вперед в нашем двустороннем сотрудничестве».

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«Для нас интересен опыт Вашей профессиональной деятельности как человека, который последовательно занимается вопросами законодательного и практического регулирования виртуального пространства. Мы знаем, что Вы – один из инициаторов создания Высшего совета Ирана по виртуальному пространству и активно занимаетесь регулированием правил функционирования иранской интернет-сети», — сказал заместитель Председателя СФ.

Константин Косачев указал, что такая работа представляет большую важность. «Во‑первых, потому что во многом приходится идти по неосвоенному, неизведанному пространству, соответствующие цифровые технологии еще только получают свое распространение. Во‑вторых, потому что это чувствительная, деликатная тема. Важно находить «золотую середину» между задачей обеспечения свободы распространения информации, свободы слова с одной стороны, и недопущением использования соответствующих технологий – социальных сетей, СМИ – в антигосударственных целях, с другой».

Сенатор отметил, что в каждой стране своя ситуация, свои традиции и потребности. «Каждая страна суверенна в том, чтобы соответствующим образом выстраивать регулирование этой сферы и на законодательном уровне, и на уровне правоприменительной практики. Но обмен опытом в высшей степени актуален».

Константин Косачев подчеркнул, что особую важность вопросы регулирования интернет-пространства приобретают в рамках избирательных кампаний. «Мы видим, как «коллективный Запад» активно использует подобного рода ситуации для косвенного или прямого вмешательства в ход избирательных кампаний, во внутренние дела соответствующих государств, где они хотели бы поменять власть». В этой связи он напомнил, что в Совете Федерации на протяжении ряда лет существует Комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. «Зафиксированы нарастающие попытки вмешательства в ход избирательной кампании со стороны Запада. С учетом накопленного опыта мы уже внесли достаточно много поправок в действующее российское законодательство, которые регулируют использование сети интернет средствами массовой информации, физическими и юридическими лицами, и будем работать над этой темой и дальше».

Абдулали Али-Асгари отметил, что отношения двух стран находятся на высоком уровне. «Мы прикладываем все усилия, чтобы развивать и углублять их».

Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с руководителем Гостелерадио Исламской Республики Иран Абдулали Али-Асгари

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с руководителем Гостелерадио Исламской Республики Иран Абдулали Али-Асгари

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с руководителем Гостелерадио Исламской Республики Иран Абдулали Али-Асгари

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с руководителем Гостелерадио Исламской Республики Иран Абдулали Али-Асгари

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Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с руководителем Гостелерадио Исламской Республики Иран Абдулали Али-Асгари

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с руководителем Гостелерадио Исламской Республики Иран Абдулали Али-Асгари

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с руководителем Гостелерадио Исламской Республики Иран Абдулали Али-Асгари

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с руководителем Гостелерадио Исламской Республики Иран Абдулали Али-Асгари

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с руководителем Гостелерадио Исламской Республики Иран Абдулали Али-Асгари

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с руководителем Гостелерадио Исламской Республики Иран Абдулали Али-Асгари

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Константин Косачев

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с руководителем Гостелерадио Исламской Республики Иран Абдулали Али-Асгари

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с руководителем Гостелерадио Исламской Республики Иран Абдулали Али-Асгари

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с руководителем Гостелерадио Исламской Республики Иран Абдулали Али-Асгари

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Константин Косачев

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с руководителем Гостелерадио Исламской Республики Иран Абдулали Али-Асгари

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с руководителем Гостелерадио Исламской Республики Иран Абдулали Али-Асгари

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Он подчеркнул, что Гостелерадио Ирана ставит задачу расширять представление о России у иранских зрителей. Также в планах создание русскоязычной телевизионной сети, перевод иранских сериалов на русский язык для русскоязычного населения.

«Мы повысили уровень нашего информационного бюро в Москве до представительства. Здесь будут готовить более глубокие сюжеты о России, мы будет показывать их по иранским каналам, чтобы наш народ получал больше знаний о сегодняшней России», — сказал он.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества Гостелерадио Ирана с телеканалом Совета Федерации «Вместе РФ».

В заключение Константин Косачев рассказал о ведущейся в Совете Федерации работе по подготовке к Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, которая пройдет в Санкт-Петербурге 16–18 мая 2022 года. Форум, который организует Межпарламентский союз во взаимодействии с ООН, и где Россия выступает в качестве принимающей стороны, должен стать крупнейшим международным событием десятилетия. Эта инициатива Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга была поддержана 137-й Ассамблеей МПС в Санкт-Петербурге в 2017 году. Была выражена надежда, что руководитель Гостелерадио Ирана также сможет принять участие в этом форуме в составе иранской делегации.

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