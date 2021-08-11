Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#НПО Энергомаш12.08.2021 00:30

85 лет со дня рождения Александра Александровича Васина

Сегодня, 12 августа 2021 года, исполняется 85 лет со дня рождения конструктора, специалиста в области разработки камер сгорания и газогенераторов, лауреата премии Правительства РФ Александра Александровича Васина.

Окончил МАИ им. С. Орджоникидзе (1959 г.); к.т.н. (1989 г.). С 1959 по 2002 гг. работал в ОКБ456/НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): инженер-механик конструкторского отдела (1959-1961 гг.), инженер-конструктор (1961-1968 гг.), ведущий конструктор (1969-1974 гг.), ведущий конструктор и заместитель начальника отдела (1974-1989 гг.), начальник отдела по разработке камер и газогенераторов (1989-1999 гг.), главный специалист (1999-2002 гг.).

Внес большой вклад в разработку камер сгорания для жидкостных ракетных двигателей РД-170/171 и РД-120, форсированного варианта двигателя РД-275 для первой ступени ракеты-носителя семейства «Протон».

Лауреат премии Правительства РФ (1999 г.). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1976 г.). «Лучший по профессии» (1971 г.). «Заслуженный машиностроитель РФ» (1996 г.).

Видный конструктор и создатель двигателей для ракетной и космической техники Александр Александрович Васин скончался 19 августа 2008 года. Похоронен в Москве на Калитниковском кладбище.

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