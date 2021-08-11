Т. Гигель: Прямое общение руководителя региона с гражданами будет способствовать росту доверия к власти

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие во встрече с активом РО ОНФ в Республике Алтай.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие во встрече с активом республиканского отделения ОНФ по вопросам реализации проекта «Прямая линия Президента с гражданами Российской Федерации».

В ходе мероприятия, которое проходило под руководством главы Республики Олега Хорохордина, ХорохординОлег ЛеонидовичГлава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай подведены промежуточные итоги реализации озвученных предложений во время Прямой линии Президента с гражданами.

Татьяна Гигель приняла участие во встрече с активом республиканского отделения ОНФ

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Татьяна Гигель приняла участие во встрече с активом республиканского отделения ОНФ

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Встреча с активом республиканского отделения ОНФ

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Татьяна Гигель приняла участие во встрече с активом республиканского отделения ОНФ

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Встреча с активом республиканского отделения ОНФ

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Татьяна Гигель приняла участие во встрече с активом республиканского отделения ОНФ

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Встреча с активом республиканского отделения ОНФ

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В обсуждении приняли участие: член Комитета СФ по международным делам, Герой Российской Федерации, трехкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Александр Карелин, КарелинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области депутат Государственной Думы Иван Белеков, спикер республиканского парламента Артур Кохоев, КохоевАртур ПавловичПредседатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай первый заместитель председателя правительства РА Эжер Ялбаков, министр труда, социального развития и занятости населения РА Адар Сумин, руководитель Ассоциации муниципальных образований Роман Птицын, руководитель исполкома ОНФ Республики Алтай Ольга Матросова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Алтай, представитель Федерации независимых профсоюзов России в регионе Андрей Ищенко.

По словам Татьяны Гигель, основные вопросы, волнующие население, это низкая заработная плата муниципальных служащих, нехватка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, рост цен на продукты и многие товары повседневного спроса.

В целях сохранения квалифицированных высокопрофессиональных кадров на местах назрела необходимость создать единую тарифную сетку оплаты труда сотрудников бюджетной сферы

Парламентарий считает, что сделанный активистами ОНФ в Республике Алтай анализ объективен. Именно на эти проблемы обращали внимание жители всех без исключения районов в ходе недавнего обсуждения корректировки программы «Сильный Алтай». «Если сейчас не решить вопрос повышения заработной платы муниципальных служащих, то завтра в этой структуре власти будет попросту некому работать. К тому же в целях сохранения квалифицированных высокопрофессиональных кадров на местах назрела необходимость создать единую тарифную сетку оплаты труда сотрудников бюджетной сферы».

Татьяна Гигель согласилась с мнением участников совещания, что остановить пандемию может только всеобщая вакцинация, и здесь очень важно обратить внимание на разъяснительную работу с населением о важности прививок и высоком качестве отечественных вакцин.

Сенатор поддержала намерение Олега Хорохордина провести в сентябре прямую линию с жителями региона. «Прямое общение руководителя региона с гражданами будет способствовать росту доверия к власти».

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