Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#НПО Лавочкина#OneWeb11.08.2021 13:30

Специалисты Восточного приступили к работам с разгонным блоком «Фрегат»

На космодроме Восточный специалисты совместного расчета Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») на Техническом комплексе приступили к работам с разгонным блоком «Фрегат».

В соответствии с комплексным графиком технологических работ в рамках 49 миссии пусковой кампании OneWeb сотрудники космодрома произвели снятие с хранения разгонного блока «Фрегат». После выгрузки его установили на рабочее место.

Вместе с этим инженеры Космического центра «Восточный» приступили к подготовке наземного технологического оборудования для проведения электрических, гидравлических и пневмовакуумных испытаний.

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