Состоялось заседание отраслевой рабочей группы «Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли»

Source: Russia Ministry of Energy

Санкт-Петербург, 11 августа. – Павел Сорокин в центре цифровой трансформации «Газпром нефти» провёл выездное заседание отраслевой Рабочей Группы «Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли».

Участники рассмотрели статус проектов «Работизация нефтегазовой отрасли», «Данные для роста – ИИ» и «Открытая цифровая платформа», над которыми велась разработка и которые вошли в стратегию цифровой трансформации ТЭК.

Согласно дорожной карте роботизации, потенциальный экономический эффект может составить 382 миллиарда рублей. При этом должны быть внедрены российские робототехнические решения по всей цепочке производственных процессов и формирования стоимости. Кроме этого на заседании было отмечено, что разработка федерального закона об использовании промышленных данных может сэкономить нефтегазовому сектору до 15-20% годовых инвестиций отраслевых компаний в России, поскольку сами данные станут более доступными и игроки отрасли смогут внедрять их в свои бизнес-процессы.

В рамках заседания «Газпром нефть» продемонстрировала платформенные решения совместимые со стандартами международного сообщества OSDU: открытую платформу интеграции процессов и данных для разведки и добычи. «Сейчас пришло время больше думать об операционализации управления, разработке поставленных перед нами задач и определении роли каждого участника рабочей группы в этих процессах», – отметил Директор Дирекции по цифровой трансформации «Газпром нефти» Андрей Белевцев.

«Мы находимся на очень важном этапе перехода от стадии планирования к реализации», – заключил Павел Сорокин.

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