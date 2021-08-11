Source: Russia Federal Space

#Гонец11.08.2021 09:45

Разработан комплекс спутникового мониторинга электросетей с использованием каналов системы «Гонец»

Производитель электрозащитного и электронного оборудования «Импульс» совместно с компанией «Спутниковая система «Гонец» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершает разработку и проводит испытания опытного образца универсальной спутниковой платформы, предназначенной для оперативного сбора и передачи данных о состоянии электросетей и трубопроводов с различных датчиков, измерителей напряжения, силы тока, температуры, газоанализаторов и другого оборудования.

Решение представляет собой компактное автономное устройство во влагозащищенном корпусе. Источником питания выступает заряжаемый от солнечной батареи суперконденсатор — современный накопитель энергии и источник тока, выдерживающий до 10 000 циклов заряда без ухудшения характеристик. Оперативность и бесперебойность обмена информацией между платформой и центром сбора данных происходит благодаря интегрированному в состав устройства абонентскому терминалу «Гонец», наличие которого обеспечивает стабильный канал передачи данных в любой точке России.

Решение особенно актуально для мониторинга объектов сетевой инфраструктуры, расположенных в районах с отсутствующим или частичным покрытием наземными сетями связи. Разработанное устройство было запатентовано в России, представлено на выставке «Иннопром-2021» и выведено на российский рынок. В настоящее время ведется работа над оформлением международных патентов (США, Китай и ЕС) для вывода продукта на международный рынок.

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