При поддержке Минспорта России в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» продолжается реализация проекта «Северная ходьба – новый образ жизни»

Source: Russia Ministry of Sport

Проект «Северная ходьба – новый образ жизни», который реализуется при грантовой поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», пройдёт в более чем 43 регионах России второй год подряд. Идея проведения проекта принадлежит главе Добровольного физкультурного союза, прославенной фигуристке Ирине Слуцкой.

Цель проекта – приобщить работающих людей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому и активному образу жизни при помощи северной ходьбы.

Принять участие в проекте могут работники крупных, средних, мелких предприятий и государственных учреждений, а также те, кому знакома северная (скандинавская) ходьба и кто только хочет овладеть этой спортивной дисциплиной. Подать заявку могут инструкторы по северной (скандинавской) ходьбе, выставив свою команду в соответствии с условиями соревнований.

Инструкторы проекта «Спортивная ходьба – новый образ жизни» проведут ознакомительные уроки для новичков. Команды, представляющие предприятия, будут совершенствовать технику северной (скандинавской) ходьбы на подготовительных тренировках.

В финале проекта «Северная ходьба – новый образ жизни», который состоится 25-26 сентября 2021 года, пройдут региональные корпоративные соревнования, где определят сильнейших и вручат награды.

В 2020 году в проекте приняли участие более 2000 сотрудников из 180 предприятий и организаций России. В этом году количество желающих увеличилось до 10 тысяч человек.

Среди участников проекта – команды ПАО «Транснефть», ПАО НЛМК, ПАО МТС, филиалов ПАО Сбербанк, ОАО «РЖД». В проекте также приняли участие команды предприятий среднего и малого бизнеса, государственных учреждений и общественных организаций из регионов России

Одним из партнёров проекта «Северная ходьба – новый образ жизни» является Федерация спортивного туризма России. В 2019 году северная ходьба внесена во Всероссийский реестр видов спорта как спортивная дисциплина в виде спорта «спортивный туризм».

Пресс-служба Минспорта России

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