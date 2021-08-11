М. Кавджарадзе: Социальный контракт повысит практические навыки студентов

Source: Russia – Council of the Federation

В Липецкой области заработала социальная программа для студентов.

Социальный контракт повысит практические навыки студентов, считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Липецкой области Максим Кавджарадзе. КавджарадзеМаксим Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Липецкой области

Сенатор рассказал, что областной совет депутатов рассмотрел и одобрил соответствующие изменения в Закон Липецкой области «О государственной социальной помощи». Социальный контракт для студентов профессиональных и высших учебных заведений предполагает материальную помощь до 250 тысяч рублей, которая может быть направлена на открытие своего дела или на ведение личного подсобного хозяйства.

Такой социальный инструмент решает важную задачу для наших студентов – повышение практических навыков в процессе учебы, что немаловажно в современных рыночных условиях

«Такой социальный инструмент решает важную задачу для наших студентов – повышение практических навыков в процессе учебы, что немаловажно в современных рыночных условиях. Как результат, студент, заканчивая учебное заведение, уже имеет за плечами собственный опыт в своей трудовой деятельности»,-подчеркнул Максим Кавджарадзе.

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