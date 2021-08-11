Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Причал11.08.2021 14:00

Модуль «Причал» на техническом комплексе космодрома Байконур

Транспортный грузовой корабль-модуль «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» доставлен в монтажно-испытательный корпус космодрома Байконур для продолжения программы сборки и предстартовых испытаний на техническом комплексе.

Сегодня утром, 11 августа 2021 года, состоялась выгрузка и перемещение корабля «Прогресс М-УМ» в монтажно-испытательный корпус площадки № 254. В зале № 104 специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») выполнили установку приборно-агрегатного отсека и модуль «Причал» на рабочие места, а затем приступили к сборке и развертыванию наземных средств автоматизированной испытательной системы технического комплекса. В рамках процедуры входного контроля корабля также проведен внешний осмотр приборно-агрегатного отсека и проверка механизмов раскрытия панелей солнечных батарей корабля «Прогресс М-УМ».

Универсальный узловой модуль «Причал» разработки и производства РКК «Энергия» им. С.П Королева предназначен для расширения технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Выведение «Причала» на околоземную орбиту и стыковка к надирному узлу многоцелевого лабораторного модуля «Наука» планируется в ноябре 2021 года.

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