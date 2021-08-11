Source: Russia Federal Space

#Музей космонавтики#История11.08.2021 22:40

К 60-летию первого суточного полёта Музей космонавтики открыл новую виртуальную выставку

Московский Музей космонавтики открыл новую виртуальную выставку, посвящённую 60-летию первого длительного космического полёта — «Герман Титов. Первый полёт «Орла». Она рассказывает о важности первого суточного полёта для истории мировой космонавтики, о судьбе человека, которому выпало непростое испытание провести в невесомости один день.

Герману Титову, принявшему эстафету от Юрия Гагарина, удалось сделать множество открытий за время своего пребывания на орбите. Он первым из землян совершил суточный полёт и провёл ручную ориентацию корабля «Восток-2» во всех режимах. Проверил на себе, как функционирует человеческий организм при длительном нахождении в полете, каково это в космосе — есть и спать. Наконец, он сделал первые снимки Земли из космоса — впервые человечество увидело нашу планету его глазами!

Виртуальная выставка представляет предметы, фотографии, видео, документы, которые иллюстрируют события из жизни Германа Титова в разные годы. Посетители, словно листая альбом, узнают от первого лица историю жизни и полёта легендарного «Орла» — Германа Титова.

Выставку можно посмотреть на сайте Музея космонавтики в разделе «Виртуальные выставки».

Партнёры проекта:

Госкорпорация «Роскосмос»

ЦЭНКИ Космодромы России.

Информационное агентство России ТАСС

КГБУ «Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова»

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