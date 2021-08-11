Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#наука#МКС11.08.2021 11:28

Космонавт рассказал, что иллюминатор «Науки» позволит делать снимки Земли

Иллюминатор в новом модуле «Наука», который направлен по полету Международной космической станции (МКС), станет любимым местом не только для российских членов экипажа, но и для астронавтов. Такое мнение ТАСС выразил космонавт Роскосмоса Олег Артемьев.

«В модуле „Наука“ есть большой иллюминатор, который направлен по полету станции. Я уверен, что в будущем это будет самым любимым местом времяпрепровождения не только у космонавтов, но и у астронавтов», — сказал Артемьев.

По словам космонавта, стекло иллюминатора сделано так, что позволяет фотографировать любым фотоаппаратом — и с большим фокусом, и с малым. «Должны получиться шикарные фотографии, которые пополнят архив наблюдения за Землей, а также будут использованы в социальных сетях космонавтов», — считает он.

Артемьев также отметил, что теперь, когда на борту МКС будут находиться трое россиян, одному члену экипажа не придется обустраиваться в американском сегменте, так как в модуле «Наука» есть новая каюта.

«Кроме того, у нас появился резерв (новый туалет). Понятно, что в американском сегменте тоже есть туалет, которым мы в случае поломки своего сможем воспользоваться. Тем не менее резерв никогда не бывает лишним», — подчеркнул Артемьев.

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля, 29 июля он пристыковался к МКС. Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. Модуль оснащен вторым туалетом для российского сегмента, каютой для третьего члена экипажа РФ, а также европейским манипулятором ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

Источник: ТАСС11 августа 2021 года, 05:08

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