Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#наука#Вызов#МКС11.08.2021 20:30

Космонавт рассказал, кто может первым заселиться в модуль «Наука» на МКС

Члены экипажа корабля «Союз МС-19», в который входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, могут стать первыми жильцами новой каюты российского сегмента МКС, размещенного в модуле «Наука». Об этом сообщил ТАСС космонавт Роскосмоса Олег Артемьев.

«Вполне возможно, что кто-то из экипажа, который полетит 5 октября 2021 года (Антон Шкаплеров, Клим Шипенко и Юлия Пересильд), будет жить именно там. Каюта станет, наконец-то, обжитой», — сказал Артемьев.

По словам космонавта, Олег Новицкий и Петр Дубров готовят «Науку» к проживанию будущих членов экспедиций на станцию. «Они разбирают грузы, дооснащают модуль, обустраивают, делают его уютным и комфортным», — добавил он.

В основной экипаж корабля «Союз МС-19» входят Шкаплеров, Пересильд и Шипенко, в дублирующий — космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Они проведут съемки первого художественного фильма на МКС, их основная часть будет проходить в модуле «Наука». Космическая драма с рабочим названием «Вызов» является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля, 29 июля он пристыковался к МКС. Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. Модуль оснащен вторым туалетом для российского сегмента, каютой для третьего члена экипажа РФ, а также европейским манипулятором ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

Источник: ТАСС11 августа 2021 года, 01:08

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