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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#Иван Краснов#WorldSkills#Молодые профессионалы Роскосмоса11.08.2021 17:02

Команда Протон-ПМ отправляется на чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса – 2021»

Восемь сотрудников компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») выступят на чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2021». Шестое по счёту корпоративное первенство пройдёт с 15 по 20 августа 2021 года в городе Москве. Предприятие будет представлено в четырёх компетенциях.

Выпускница Пермского авиационного техникума Анастасия Колобова станет участницей соревнований в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ». Девушка училась по целевому набору от предприятия и в июне на отлично защитила дипломный проект. Экспертом в компетенции станет Анастасия Башкирцева. В 2019 году она собрала золотые медали регионального, корпоративного первенств и чемпионата WorldSkills Hi-Tech, а сегодня работает в Центре дуального образования предприятия.

В компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» выступит также выпускник авиатехникума Владислав Ширяев. Молодой человек — оператор станков ЦДО — победил в заводском первенстве этого года. После корпоративного чемпионата попробует силы в нацфинале чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В качестве эксперта предприятие представит опытный Александр Куклин. Сотрудник ЦДО принимает участие в первенстве с 2016 года и является сертифицированным экспертом WorldSkills.

Во второй раз на корпоративный чемпионат отправится ведущий инженер-технолог цеха 2 Андрей Губин. В прошлом году Андрей занял пятое место и сейчас настроен превзойти этот результат. Его коллега, инженер-технолог центрального технологического отдела Дмитрий Филиппов, выступит как эксперт. Ребята долгое время работали в одном подразделении и уверены, что это поможет в сложных соревновательных моментах.

Анна Мезенцева, победившая в этом году в чемпионате «Молодые профессионалы „Протона“», будет защищать честь предприятия в компетенции «Лабораторный химический анализ». Экспертом здесь выступит начальник химической лаборатории Светлана Ложкина. Она также имеет статус сертифицированного эксперта WorldSkills и подготовила уже четырёх победителей и призёров чемпионатов: от юниров до опытных конкурсантов в категории «Навыки мудрых». Координировать действия команды поручено сотруднику отдела развития персонала Анне Чадовой.

Перед началом чемпионата с его участниками встретился директор Протон-ПМ Иван Краснов. Ребята рассказали о подготовке к первенству и поделились своими ожиданиями. В частности, Анастасия Башкирцева подчеркнула большой прогресс своей подопечной, вместе с которой они прорабатывали конкурсные задания, разбирали ошибки и устраняли их. Владислав Ширяев рассказал, что по ходу подготовки стремился увеличить сложность изготовления деталей и их качество. Руководитель Центра дуального образования Антон Пономарёв, который на чемпионате выступит, как оценивающий эксперт в токарной компетенции, рассказал, что предприятие принимает участие в корпоративных первенствах с 2016 года — тогда лучшим результатом стало седьмое место, в последующие годы сотрудники не раз оказывались в призёрах в токарной и фрезерной компетенциях. Он подчеркнул, что в 2020-м в движение WorldSkills активно включились инженеры-технологи и лаборанты химанализа.

В свою очередь, директор предприятия отметил успехи Центра дуального образования в развитии профессионального потенциала сотрудников, результатом которых стало прохождение федерального отбора на право создать корпоративный центр опережающей подготовки.

«Чтобы победить, нужно чувствовать себя победителем, — обратился Иван Краснов к участникам команды. — Именно с этим приходит уверенность в своих силах. Нервничать, переживать, сомневаться — не в духе протоновцев. Спокойно подходить к выполнению задач, принимать взвешенные решения, проявлять сдержанность — вот то, что поможет вам показать хороший результат».

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