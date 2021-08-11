В Кемеровской области стартовал Чемпионат мира по парашютному спорту

Source: Russia Ministry of Sport

10 августа в Кемерове на аэродроме «Танай» состоялась торжественная церемония открытия Чемпионата мира по парашютному спорту. В крупнейших за всю историю международного парашютного спорта соревнованиях примут участие более 550 человек из 33 стран, в том числе из Южной и Северной Америки, Европы, Азии и Африки.

В церемонии открытия Чемпионата мира приняли участие губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов, президент Международной парашютной комиссии Джиллиан Райнер, президент Федерации парашютного спорта России Андрей Барабаш.

Сергей Цивилев поприветствовал международных гостей и российских спортсменов, выразил слова благодарности за их участие в этом важном для Кузбасса событии.

Впервые в рамках Чемпионата спортсмены будут соревноваться в семи лётных направлениях. Чемпионат пройдёт одновременно на двух площадках: аэродромах «Кемерово-Северный» и «Танай».

На аэродроме «Кемерово-Северный» состязания пройдут в классических дисциплинах парашютного спорта, в том числе соревнованиях на точность приземления – одной из самых зрелищных дисциплин.

Аэродром «Танай» примет соревнования по шести направлениям парашютного спорта: групповая акробатика, скоростное паление, купольное пилотирование, вингсьют-дисциплины, артистические дисциплины, купольная акробатика.

Изначально Чемпионат мира по парашютному спорту в Кузбассе должен был пройти в 2020 году, но из-за пандемии он был перенесён на 2021 год.

Пресс-служба Минспорта России

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