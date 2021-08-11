Встреча с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Михаил Владимирович, мы поговорим, конечно, по всем вопросам социально-экономического развития Севастополя. Знаю, что многое сделано, но у Вас есть предложения по планам дальнейшей работы, в том числе по исторической части города. Все-таки с советских времен, еще даже в советское время, наверное, не было реконструкции того, что представляет гордость не только Севастополя и Крыма, но и всей России. Знаю, что у Вас есть на этот счет предложения и планы. Может быть, с этого начнем?

М.Развожаев: Да, спасибо, Владимир Владимирович.

Я не так давно перешел рубеж – два года, как Вы доверили руководить городом-героем.

Действительно, очень многое сейчас делается благодаря Вашим поручениям, что касается решения о приведении в порядок центральной части города, большое, масштабное благоустройство общественных пространств. Мы в том числе сейчас нащупываем подходы, как исторические здания жилые отреставрировать.

Но при этом остается большое количество мест очень значимых, которые, собственно, и составляют гордость этого Центрального кольца, белокаменного, белоснежного Севастополя, о котором всегда все любят вспоминать, который на всех открытках, который был создан питерскими архитекторами после войны, в первую послевоенную пятилетку. И конечно, очень долгое время эти здания не приводились в порядок. Мало того, за последние 30 лет, мягко говоря, и содержались не очень здорово.

Здесь, Владимир Владимирович, я подготовил презентацию. На главной странице, например, Дворец детского и юношеского творчества знаменитый, который был построен еще до революции, был Институтом физических методов лечения. Сейчас он, к сожалению, выглядит так с морского фасада, тут даже есть таблички «Осторожно, подходить запрещено». Это один из таких знаковых объектов, который открывает фасад. Далее – Матросский клуб.

Это разные объекты, они разной ведомственной принадлежности. Есть объекты, которые принадлежат городу, есть объекты, которые на федеральных разных ведомствах, в том числе и Минобороны, и «Почте Крыма», и так далее. И конечно же, лестницы знаменитые – Синопская, Таврическая, – которые тоже надо приводить в порядок.

И есть Исторический бульвар. К сожалению, здесь произошла сложная ситуация: в 2018 году были выделены деньги и началась реконструкция. Она, как это иногда у нас, к сожалению, бывает, не завершилась. Подрядчик – сейчас его деяния расследуют правоохранительные органы. Тем не менее, один из самых знаковых объектов, очень любимый гостями города, где у нас в том числе и знаменитая панорама [«Оборона Севастополя»] Рубо, – он не доделан, сейчас находится в закрытом состоянии, недостроенном, менее 10 процентов работ сделано. Надо принять решение и все-таки его доделать, а с теми, кто недобросовестно свою работу выполнил, надо дальше будет потом, наверное, разобраться.

В.Путин: Что за подрядчик?

М.Развожаев: Это был «Меандр», у них очень большое количество объектов, объектов культурного наследия и в Петербурге, и в Москве, и, в общем-то, они не выполнили по целому ряду объектов обязательства, в том числе, к сожалению, в Севастополе.

Это один из объектов, который был в рамках федеральной целевой программы, который финансировался по линии Министерства культуры. Соответственно, таких подрядчиков не так много, которые в принципе объектами ОКН в стране занимаются, и «Меандр» был одним из таких ключевых, который очень много делал, но в Севастополе не доделал, и в итоге со своими обязательствами не справился.

Теперь передано все, как Вы знаете, по инициативе Хуснуллина, все объекты отраслевые [переданы] в единую дирекцию при Минстрое. Чтобы им доделать все-таки то, что нужно, требуется также дополнительное выделение денег и на проект, потому что проект был тоже не очень хорошо сделан, и на финансирование.

В.Путин: Вы можете мне с Маратом Шакирзяновичем подготовить обращение?

М.Развожаев: Да, сейчас это как раз делаем. Но если в целом, тут есть объекты большей приоритетности и меньшей. Например, Музей Крошицкого – в этом году его завершим (это страница № 7). Я просто хотел сказать, что по части объектов работа ведется, и успешно. Театр у нас, например, заложен в федеральную целевую программу, мы его будем делать, сейчас два года делаем проектную документацию.

Есть административное здание у нас (на странице 8) большое, красивое на Большой Морской. Здесь инвестор принял решение инвестировать и привести в порядок здание и сделать там гостиницу высокого уровня от четырех до пяти звезд – это тоже хороший способ, то есть не все эти объекты идут через государственные деньги.

Поэтому мое предложение – поручить Правительству совместно с правительством Севастополя разработать правительственный план, по каждому зданию определить сроки, источники финансирования, чтобы это было в одном документе, и в течение трех – четырех лет привести главные исторические здания Севастополя в порядок, используя разные, опять же, источники финансирования.

В.Путин: Ладно. В целом как Вы оцениваете ситуацию?

М.Развожаев: Коротко – что надо сделать…

В.Путин: Знаю, что у вас промышленное производство подрастает, сельское хозяйство подрастает, и бюджет региональный у вас даже с профицитом.

М.Развожаев: Да. Профицит, конечно, пока, честно говоря, скромный. Понятно, что мы не провалились даже в 2020 году – 1,5 процента добавили по доходам, что, к сожалению, нас отодвинуло от получения дополнительной субсидии на COVID по линии Минфина, есть такой момент.

В этом году мы тоже большую работу ведем по новым источникам, по приведению в порядок всяких имущественных отношений, земельных, чтобы дополнительные доходы бюджет все-таки начал получать. По промышленности – это, конечно, в основном малый и средний бизнес, пока еще в процессе крупные проекты.

И конечно, пока доля государственных инвестиций, если Вы обратите внимание, сильно превалирует – один к пяти по сравнению с частными. Но здесь есть определенные и санкционные ограничения.

Это общая цифра бюджета за два года в Севастополе, разложенная на источники. В общем-то, бюджет социальный, 60 процентов расходов тратится на социальные нужды и на инвестиции в капитальную инфраструктуру, которая тоже в основном носит социальный характер. Это восполнение дефицита социальной инфраструктуры – садики, школы, больницы, все, что долгое время вообще не строилось.

С точки зрения образования – удалось за два года построить четыре новых школы больших, одна из них – по нацпроекту, «ЭКОТЕХ», с экологическим уклоном, три детских садика новых и два детских садика мы капитально отремонтировали. То есть четыре большие современные школы дали почти 5 тысяч мест, более тысячи мест в детских садах.

Вы тогда еще на совещании ставили задачу по садикам. В этом году мы тоже в рамках ФЦП развернули все запланированные проекты, 10 детских садиков строим, 500 мест будет в яслях. То есть у нас где-то сейчас 700 человек актуальная очередь, 500 до конца года мы должны будем закрыть.

В.Путин: География расположения по всему городу?

М.Развожаев: Да, основная потребность в центре, но есть территории так называемые неурбанизированные, то есть Северная сторона, поселок Кача, Андреевка, то есть и такие у нас, где мы строим небольшие модульные садики.

По здравоохранению. Выполняем задачу, поставленную Вами по лицензированию объектов здравоохранения. Если сравнить с 2019 годом, было 9, сейчас 45 объектов уже лицензировано. Закупка идет оборудования по нацпроекту и проводится капитальный ремонт. Собственно, капитальный ремонт и закупка оборудования позволяют лицензировать учреждения здравоохранения, привести поликлиники, конечно, ФАПы, акушерские пункты в нормальное состояние.

Сейчас во всех больницах Севастополя ведется капитальный ремонт, кроме основной Первой горбольницы – его не могут начать делать, потому что больницу скорой медицинской помощи большую начали строить в конце прошлого года, только с ее вводом можно будет главную больницу поставить на ремонт.

По социальным инициативам – это Ваше поручение по молочным кухням: уже более 6 тысяч ребятишек получили. Дети, мамочки очень довольны, получают молочную продукцию.

«Житель осажденного Севастополя» – здесь особая еще раз признательность и благодарность от всех наших севастопольцев, потому что это, во-первых, было психологически очень важно, во-вторых, люди получили тот статус, который должны были получить.

Занимаемся также объектами культуры, здесь в основном при помощи Правительства Москвы проводим капитальные ремонты: семь учреждений отремонтировали тоже за два года – кинотеатры «Россия» и «Октябрь», библиотеки ремонтируем и клубы, в сельской местности тоже проходят капитальные ремонты.

Занимаемся развитием спорта. Буквально некоторое время назад открыли большой ФОК имени 200-летия Севастополя по национальному проекту. Это специальное поле, причем оно было полностью руинировано, построили его, теперь там самая лучшая беговая дорожка, регбийное укрепленное поле – у нас регби очень активно начало развиваться в Севастополе, проходит Кубок Главкома ВМФ, и в школах популярность набирает.

По дорогам. По нормативам – повысить до 69 процентов качество, нормативное состояние внутригородских дорог и 55 процентов сельских. Уже приближаемся к показателю национального проекта.

В.Путин: Сколько?

М.Развожаев: У нас по внутригородским – более 70 процентов нужно до 2024 года. Я думаю, что мы перегоним этот показатель, и вообще город в порядок приведем. Темпы финансирования есть, они сейчас уже согласованы с профильным вице-премьером Маратом Шакирзяновичем [Хуснуллиным], мы темпы выполняем. По ремонтам будут дополнительные средства, поэтому город приведем в порядок полностью, и сельскую местность будем стремиться тоже приводить к показателям нацпроекта. Севастополь достаточно компактный, думаю, где-то в течение двух лет мы основное все закончим.

«Таврида», седьмой этап – Вы были на открытии этого этапа [трассы]. Сейчас полным ходом восьмой этап идет.

Еще несколько цифр по жилью и городской среде. Капремонты делаем, лифты меняем, естественно, – там много лет ничего не делалось. По темпам ввода жилья у нас неплохо очень идет МКД. Но пока, конечно, больше вводится то, что было построено в предыдущие годы. Сейчас мы в рамках дачной амнистии регистрируем это жилье, и оно становится официально зарегистрировано.

В.Путин: Газификация с 14 процентов до 41 поднялась.

М.Развожаев: Да, это действительно так, и сейчас мы по Вашему поручению, была инициатива тоже партийная, перешли к «последней миле». Все новые проекты, которые делаем, корректируем. Здесь нельзя сказать, что они были, конечно, идеально сделаны, «последняя миля» мало где была предусмотрена. Мы прямо сейчас на стадии доделки это корректируем, чтобы подвести нулевое подключение к каждому участку.

В.Путин: Стоимость проектных работ, стоимость оборудования – я уже об этом говорил, повторяться не буду: есть возможность все-таки минимизировать расходы граждан.

М.Развожаев: Да, мы стараемся посмотреть даже на территории самого участка для социально незащищенных категорий, как можно сделать им, во-первых, чтобы были только физические, производственные расходы и никакие бюрократические расходы не грузили цену, и плюс сделать рассрочки или какие-то социальные выплаты. Есть федеральная инициатива партии [«Единая Россия»], чтобы попробовать все-таки и на федеральном уровне какие-то категории льготников здесь выделить, потому что, конечно, региональному бюджету сложно это будет сделать. Но мы этим сейчас активно занимаемся.

Светоточки очень сильно приросли, очень сильно добавляется освещение в городе.

Про благоустройство. Здесь знаковые четыре пространства. Большую Морскую улицу сделали полностью, благоустройство выполнили. Сделали Матросский бульвар – это частные деньги, [фонд] «35-я береговая батарея» Алексея Чалого профинансировал, довели мы с ними этот проект до ума, очень красивое пространство получилось. Парк «Учкуевка» – тоже средства Москвы – на Северной стороне новое общественное пространство. И памятник окончанию Гражданской войны на юге России. Там не только сам памятник установлен, там очень большой кусок набережной сделан, практически такое севастопольское «Зарядье», как его называют, потому что красиво, напротив Херсонеса. Это будет часть будущего парка, который рядом с культурным кластером на мысе Хрустальный делается сейчас по Вашему поручению.

По COVID. Построили в нашей действующей инфекционке два больших модуля, как, собственно, вся страна строила. Спасибо Вам отдельное за миллиард рублей помощи предпринимателям, который был выделен, мы их сильно поддержали, и понятно, врачам, гражданам.

По воде хотел бы доложить, Владимир Владимирович. Картина наглядная. Еще в декабре, когда Вы принимали решение по плану, по работе Правительства, было 9 миллионов кубических метров в нашем Чернореченском водохранилище, и те кольца на земле. Еще 2 миллиона, и мы были бы на критическом уровне. После того как построили с военными по Вашему поручению карьер, в карьере водозабор, построили Бельбекский водозабор, мы смогли нарастить [объем воды в водохранилище] за весенний паводок до 28 миллионов [кубометров]. В принципе, при этих технических решениях мы проходили спокойно год и чувствовали себя достаточно уверенно. Но тут неожиданно пришли еще природные аномалии, и сейчас у нас, понятно, водохранилище полное. И собственно, до конца следующего года и даже через год можно про воду забыть.

Тем не менее, все те планы, которые утверждены, мы выполняем: и ремонт труб, и бурение, разведка скважин, и программа по сохранению воды, рачительному ее использованию и так далее, так далее. Потому что, конечно же, расслабляться здесь ни в коем случае нельзя с учетом риска.

И проекты ключевые, которые сегодня делаются: понятно, культурный кластер на мысе Хрустальный сейчас в работе, строится уже хореографическая академия, театр и дом жилой для сотрудников кластера.

В.Путин: Работают?

М.Развожаев: Работают, да. Стройка идет, все необходимые работы, связанные с правильным оформлением документов, охраной памятников – все это выполняется, здесь мы штабным образом работаем, все у нас здесь двигается.

Особая, конечно, благодарность уполномоченному образовательному центру. На последнем конкурсе, докладывал, с Аксеновым Сергеем Валерьевичем вместе объединились, выступили с заявкой на НОЦ мирового уровня. Симферопольский университет, Севастопольский университет выиграли заявку, вошли в число 15 научно-образовательных центров. Будем продвигать научные разработки, их достаточно много. В Севастополе хорошая школа по приборам подводным. Здесь у нас хорошие партнеры – и корпорация «Ростех»…

В.Путин: И медкластер тоже строится.

М.Развожаев: Да. Медицинский кластер – это как раз то, о чем я говорил, что долго не могли начать, Вы много раз давали поручения, и там больница скорой медицинской помощи, онкоцентр, и третья – должна была быть инфекционка, но мы пока отложили ее строительство, потому что сильно модернизировали нашу действующую во время COVID.

В.Путин: Новый кластер построите.

М.Развожаев: Да, а в новом может быть какую-то другую больницу, надо будет потом решить.

Трасса «Таврида» – тоже идет все в плане, даже с опережением срока.

По яхтенной марине в Балаклаве – особый проект, вышли с Главгосэкспертизой в этом году, начинаем ее делать, контрактуемся, начинаем первую часть после туристического сезона, к первой части набережной уже приступать будем.

И КОС «Южные» – к сожалению, работы пока не начали, очень долго занимались перепроектированием, есть подрядчик. Пришлось очень много технических решений менять, во-первых, потому что численность населения Севастополя увеличилась сильно. Это не было учтено, у нас сейчас 509 тысяч по статистике, а рассчитывали на 350.

В.Путин: Больше чем в Сочи постоянного населения.

М.Развожаев: Да, то есть демографический прирост 60 тысяч за последние два года зафиксирован. И много других технических решений поменяли.

Мы сейчас выходим уже с этим перепроектированием и с Главгосэкспертизой начинаем работать. Лучше, как говорится, семь раз отмерить, потом один раз уже наверняка отрезать.

Конечно, этот проект особую имеет нравственную ценность, и я его отдельно контролирую каждый день. Люди говорят: «Что же все не начинаете?» Объясняю, что надо все-таки в этот раз начать и закончить, а не так, как уже 30 лет эти КОС никто не может построить.

MIL OSI