А. Майоров: Вносимые изменения расширят возможности для получения субсидий субъектам РФ на аккредитацию ветеринарных лабораторий

Source: Russia – Council of the Federation

Изменения направлены на достижение результата федерального проекта «Экспорт продукции АПК», отметил сенатор.

Комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде под председательством заместителя Председателя Совета Федерации Николая Журавлева ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области одобрила проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 25».

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Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия отметил, что изменения касаются расширения возможности для получения субсидий субъектам Российской Федерации на аккредитацию ветеринарных лабораторий. По его словам, они направлены на достижение результата федерального проекта «Экспорт продукции АПК», предусматривающего аккредитацию и (или) расширение области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий в субъектах РФ.

Принятые решения позволят расширить возможности для получения субсидий субъектам РФ на аккредитацию ветеринарных лабораторий и компенсировать затраты, понесенные с 2019 года

«Это актуально, так как ветеринарные лаборатории, как структурные подразделения государственной ветеринарной службы, имеются во всех 85 регионах страны, – отметил сенатор.– Часть ветеринарных лабораторий аккредитованы в национальной системе аккредитации и имеют аккредитацию по ряду показателей, необходимых для осуществления экспорта продукции, однако для исследования экспортируемой продукции в полном объеме необходимо расширять спектр проводимых исследований. Это позволит обеспечить доступность ветеринарных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и оптимизирует их финансовую нагрузку при подтверждении качества выпускаемой продукции».

Алексей Майоров подчеркнул, что вносимые изменения подготовлены с учетом обращений субъектов РФ. «Проведение комплекса мероприятий по получению аттестата и (или) расширению области аккредитации занимает от нескольких месяцев до нескольких лет, а в этот период ветеринарные лаборатории понесут затраты, поэтому увеличение срока, за который можно получить субсидии, крайне важно для регионов», – подчеркнул председатель Комитета СФ.

По его мнению, принятые решения позволят расширить возможности для получения субсидий субъектам РФ на аккредитацию ветеринарных лабораторий и компенсировать затраты, понесенные с 2019 года.

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