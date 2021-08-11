Source: Russia – Council of the Federation

В Краснодаре обсудили перспективы внедрения федеральных законодательных новаций в регламентирующую базу агропромышленной отрасли.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Алексей Кондратенко КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края инициировал проведение регионального расширенного совещания на тему «Совершенствование законодательного регулирования развития селекции и семеноводства».

В мероприятии участвовали министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Фёдор Дерека, начальник филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Краснодарскому краю Антон Гоголев, директор Национального центра зерна им. П.П.Лукьяненко, академик РАН Александр Романенко, президент Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника Игорь Лобач, эксперты.

Алексей Кондратенко провел региональное расширенное совещание на тему «Совершенствование законодательного регулирования развития селекции и семеноводства»

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Алексей Кондратенко провел региональное расширенное совещание на тему «Совершенствование законодательного регулирования развития селекции и семеноводства»

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Алексей Кондратенко провел региональное расширенное совещание на тему «Совершенствование законодательного регулирования развития селекции и семеноводства»

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Алексей Кондратенко провел региональное расширенное совещание на тему «Совершенствование законодательного регулирования развития селекции и семеноводства»

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Участники дискуссии обсудили проект федерального закона «О семеноводстве». Документ направлен на создание условий для развития эффективного рынка семян в Российской Федерации, информирование отечественных производителей и потребителей семян о наличии на рынке качественного посевного материала, гарантирующего высокоурожайные показатели, совершенствование нормативно-правовой базы в сфере семеноводства и устранение избыточных административных барьеров в указанной сфере. Предусматривается выработка стратегии по центральному регламентированию оборота семян на территории РФ, составление единого государственного реестра и внедрение масштабной информационно-разъяснительной кампании.

«В ходе совещания было озвучено немало компетентных точек зрения и рациональных решений, которые отражают ценный региональный опыт. Все они будут аккумулированы и учтены при дальнейшей работе над законопроектом. Полагаем, что его финальная редакция будет принята в период осенней сессии 2021 года», — сказал Алексей Кондратенко.

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