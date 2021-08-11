А. Климов и В. Джабаров информировали о мониторинге признаков вмешательства в период подготовки проведения выборов в Государственную Думу в 2021 году

Source: Russia – Council of the Federation

Основным методом воздействия на Россию со стороны иностранных оппонентов была выбрана тактика дискредитации выборов и избирательной системы РФ в целом, отметили сенаторы.

Председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, член Комитета СФ по международным делам Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края и руководитель рабочей группы по мониторингу признаков вмешательства в суверенные дела РФ в период подготовки проведения выборов в Государственную Думу в 2021 году, первый заместитель Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области провели брифинг для СМИ.

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Андрей Климов указал, что основным методом воздействия на Россию со стороны иностранных оппонентов была выбрана тактика дискредитации выборов и избирательной системы РФ в целом. «Для этого под руководством Вашингтона был разработан сценарий имитации массовых нарушений, продуцирования предвыборных скандалов, проведения постановочных протестных акций и раздувание вокруг всего этого информационно-пропагандистских волн с помощью СМИ-иноагентов, ангажированных Западом экспертов, социальных сетей на иностранных цифровых платформах и тому подобное».

Для этого под руководством Вашингтона был разработан сценарий имитации массовых нарушений, продуцирования предвыборных скандалов, проведения постановочных протестных акций и раздувание вокруг всего этого информационно-пропагандистских волн с помощью СМИ-иноагентов

По его словам, к середине сентября могут последовать разнообразные заявления и резолюции из стран НАТО и ЕС, изобличающие Россию и призывающие считать российские выборы нелегитимными, а их результаты недействительными.

«Временная комиссия СФ напоминает, что согласно российской Конституции и общепринятым нормам международного права подведение итогов выборов и признание их результатов осуществляется исключительно уполномоченными на то нашими национальными органами. В первую очередь это Центризбирком, а в крайнем случае – российский суд, где такого рода решения могут быть оспорены», — сказал Андрей Климов.

Владимир Джабаров

Как подчеркнул Владимир Джабаров, в Конституции РФ записано, что источником власти является российский народ. «Как российский народ проголосует 19 сентября, так и должно быть. И любые попытки дискредитировать эти выборы внутри страны путем организации каких‑то неформальных неразрешенных акций будут жестко пресекаться, и люди будут отвечать по закону. Они должны об этом знать и не втягивать молодежь в подобные провокационные акции».

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