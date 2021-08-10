Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата11.08.2021 01:30

85 лет со дня рождения Глеба Юрьевича Васильева

Сегодня, 11 августа 2021 года, исполняется 85 лет со дня рождения конструктора, руководителя работ по созданию наземного оборудования для изделий ракетно-космической техники Глеба Юрьевича Васильева.

Окончил Московский (ныне Тверской) торфяной институт: специальность «Разработка торфяных месторождений» (1960 г.), профессор Академии военных наук (1996 г.), академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского (2000 г.). С 1960 года работал в ЦКБ тяжелого машиностроения, г. Москва: прошел путь от старшего техника до первого зам. генерального директора — генерального конструктора по НИОКР. Принимал участие в разработке, изготовлении и испытаниях на месте эксплуатации целого ряда установщиков для ракет Р-7, Р-9 и Р-9А.

При создании башни обслуживания для ракеты Н-1 под его руководством были разработаны наиболее сложные узлы — следящие площадки обслуживания со всеми необходимыми механизмами. Внес вклад в создание защитного устройства для ракеты УР-100У. Конструкция защитного устройства, предложенная им, легла в основу устройств многих РК, вплоть до «Тополь-М». Был ведущим конструктором перового унифицированного КП шахтного типа. Занимается проблемой устойчивости СУ.

Лауреат Государственной премии (1986). Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, медалями. «Ветеран космонавтики России» (2002). «Заслуженный конструктор РФ» (1996).

Выдающийся руководитель работ по созданию наземного оборудования для изделий ракетно-космической техники Глеб Юрьевич Васильев скончался 22 августа 2019 года.

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