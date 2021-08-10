Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Центр Келдыша#Владимир Кошлаков#Boeing10.08.2021 11:06

Центр Келдыша выразил готовность при необходимости помочь в решении проблем Starliner

Исследовательский центр им. М.В. Келдыша (входит в Роскосмос) готов оказать помощь Boeing в решении проблем космического корабля Starliner. Об этом сообщил во вторник ТАСС генеральный директор предприятия Владимир Кошлаков.

«Мы хорошо знаем уровень развития американского двигателестроения, хорошо знаем все их разработки, поэтому, если обратятся, будем готовы помочь», — заявил Кошлаков.

По словам гендиректора Центра Келдыша, соответствующее поручение было дано генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

«Центр Келдыша — это ведущая организация ракетно-космической отрасли в области ракетного двигателестроения. Фактически мы занимаемся всеми типами ракетных двигателей, которые только существуют», — отметил Кошлаков.

Источник: ТАСС10 августа 2021 года, 10:49

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