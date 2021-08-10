Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-66#Союз МС-1910.08.2021 19:25

У экипажей МКС-66 началась экзаменационная сессия

В октябре текущего года на Международную космическую станцию должна отправиться очередная экспедиция. Впервые в состав основного и дублирующего экипажей вошли люди творческих профессий — представители съемочной группы художественного фильма «Вызов». Ожидается, что на станции они проведут чуть меньше двух недель, в отличие от космонавта, который доставит их на орбиту. Командиры экипажей МКС-66 активно готовятся к полугодовой экспедиции и уже приступили к экзаменационным тренировкам.

Сегодня, 10 августа 2021 года, экзамен по ручному управляемому спуску корабля «Союз МС» сдавали космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Олег Артемьев. Аналогичное испытание они проходили в марте 2021 года, дублируя Олега Новицкого и Петра Дуброва. Сейчас Шкаплеров — командир основного экипажа МКС-66, Артемьев — его дублер. Бортинженеров в их экипажах нет, только участники космических полетов.

Тренажер на базе центрифуги имитирует перегрузки, которые испытывает экипаж при возвращении на Землю. На экзамене космонавты демонстрируют алгоритм действий, который необходимо выполнить, если произойдет сбой в автоматике при спуске аппарата или поступит рекомендация перейти на ручной управляемый спуск.

Предусмотрены два режима — статика и динамика. Два первых задания космонавт выполняет, находясь в неподвижной центрифуге, два последующих − когда центрифугу приводят в движение. При любом режиме необходимо посадить аппарат с минимальной перегрузкой и максимально близко к расчетной точке.

По словам Антона Шкаплерова, который готовится к своему четвертому космическому полету, с каждым разом выполнять экзаменационные задания становится проще. Но сама экспедиция обещает стать для него особенной, потому что он впервые доставит на борт космической станции артистов и примет участие в съемках художественного фильма «Вызов». К выполнению творческой задачи готовятся оба экипажа. Напомним, что в основной экипаж МКС-66 вошли актриса Юлия Пересильд и режиссер-постановщик Клим Шипенко, в дублирующий — актриса Алена Мордовина и оператор-постановщик Алексей Дудин.

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