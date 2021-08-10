Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Протон-ПМ10.08.2021 13:38

Протон-ПМ внедрил стандарт, определяющий принципы планирования производства

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») внедрила стандарт «Производственное планирование». Документ системы менеджмента качества определяет основные принципы планирования, оперативного контроля, отчётности и оценки работы производственных подразделений.

Определены горизонты планирования: от годового производственного плана до сменно-суточного задания. Прописаны форматы взаимодействия со службой материально-технического снабжения, помогающие обеспечивать цеха дефицитными материалами и заготовками. Разработаны механизмы оценки работы производственных подразделений. В стандарте также выделены типовые причины невыполнения плана и сформированы корректирующие мероприятия.

Андрей Подгорнов, заместитель директора по производству Протон-ПМ: «Такой подход помогает рассчитать сроки выполнения объёма работ, исходя из времени которое требуется на изготовление каждой детали и сборочной единицы, выстроить последовательность операций и переходов с учётом задействованных в производственной цепочке подразделений и применяемых технологий. Внедрение стандарта призвано повысить точность планирования, обеспечить рациональное использование ресурсов предприятия, способствовать безусловному выполнению договорных обязательств».

Впервые описаны дополнительные работы по техдокументации от главных специалистов, которые ведут к изменению конструкции и не попадают в валовую и товарную продукцию цеха, а также способы их оценки. В настоящее время подобные стандарты разрабатывают служба снабжения и подразделения, занимающиеся подготовкой производства.

MIL OSI