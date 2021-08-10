Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный10.08.2021 16:00

На Восточном готовятся к установке пускового стола под «Ангару»

На космодроме Восточный начались подготовительные работы перед установкой пускового стола космического ракетного комплекса «Ангара». Приступить к непосредственной установке специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и монтажной организации планируют в сентябре текущего года.

Напомним, что монтаж составных частей пускового стола стартовал в декабре 2020 года с монтажа металлооблицовки газохода. В июле 2021 года на стартовом сооружении смонтированы опорные балки пускового стола.

Крупногабаритные части пускового стола космического ракетного комплекса «Ангара» доставили на космодром Восточный в сентябре 2020 года Северным морским путем. Операции по выгрузке и транспортировке технологического оборудования от причала Амурского газоперерабатывающего завода до космодрома проходили поэтапно и заняли пять суток.

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