Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#НПО Лавочкина#РКЦ Прогресс#Космодромы#Байконур#OneWeb10.08.2021 14:09

На Байконуре собрана космическая головная часть РКН «Союз-2.1б»

На космодроме Байконур завершена сборка космической головной части в составе аппаратов OneWeb, разгонного блока «Фрегат» и головного обтекателя. Операции по стыковке проходили в монтажно-испытательном корпусе площадки № 112 космодрома Байконур и продолжались пять дней.

В работах приняли участие специалисты Космического центра «Южный» (филиала Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры), Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина и Ракетно-космического центра «Прогресс» (входят в Госкорпорацию «Роскосмос»).

В процессе сборки на связку из 34 космических аппаратов с разгонным блоком «Фрегат» были установлены створки головного обтекателя, после чего были проведены проверки телеметрических датчиков и пиросредств обтекателя. Следующий этап подготовки к пуску — транспортировка головной части на технический комплекс площадки № 31 для общей сборки с ракетой-носителем «Союз-2.1б».

Запуск 34 космических аппаратов OneWeb запланирован на 20 августа 2021 года со стартового комплекса «Восток» площадки 31 космодрома Байконур.

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