Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ИМБП РАН#ТАСС#СМИ#наука#МКС10.08.2021 06:45

Космонавты будут выращивать на МКС зелень в промышленных масштабах

Эксперимент «Витацикл-Т», который подразумевает выращивание растений в промышленных масштабах в космосе, пройдет в модуле «Наука» на МКС. Об этом сообщил в интервью ТАСС заведующий лабораторией разработки и реализации медико-биологических программ ИМБП РАН Юрий Смирнов.

«Эксперимент „Витацикл-Т“ — это создание оранжереи, позволяющей выращивать растения в промышленных масштабах», — рассказал Смирнов. По его словам, для проведения эксперимента на МКС будет доставлена космическая оранжерея, которая в профиль напоминает улитку.

«С определенной периодичностью космонавт закладывает в оранжерею полоску с семенами. Затем он прокручивает барабан, через какое-то время закладывает следующую полоску. Каждый определенный период времени космонавт может снимать урожай. В первом эксперименте, например, будет выращиваться пекинская капуста», — пояснил Смирнов.

Часть растений будет отправляться на Землю для исследований. «Естественно, никто не будет запрещать космонавтам использовать в питании полученный урожай, выращенный в ходе космического полета», — подчеркнул эксперт.

В будущем космонавты смогут посадить также злаковые, бобовые культуры, карликовые томаты.

О модуле «Наука»

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля. 29 июля модуль пристыковался к МКС. Он предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

Модуль «Наука» оснащен вторым туалетом для российского сегмента, каютой для третьего члена экипажа РФ, а также европейским манипулятором ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

Источник: ТАСС9 августа 2021 года, 08:22

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