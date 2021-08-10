Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Летняя Космическая Школа10.08.2021 10:28

Завершилась 7-я ежегодная Летняя Космическая Школа

В период с 31 июля по 8 августа 2021 года при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» на базе Сколковского Института Науки и Технологий была реализована программа Летней Космической Школы сезона 2021 года. В рамках программы 75 участников посетили 57 лекций и мастер-классов, провели 40 часов практических занятий, посетили 4 экскурсии в музеи организаций ракетно-космической отрасли, а также осуществили полеты на легкомоторных самолетах.

Программа Школы предполагала работу по пяти секциям: «Секция космической связи и ДЗЗ», «Секция космонавтики», «Секция космической медицины», «Секция астрофизики и геофизики» и «Секция научной журналистики». В ходе практических занятий участники освоили технику выполнения орбитальных маневров и обучились ручной стыковке кораблей на симуляторе космического полета, провели занятия по визуализации и анализу спектральных данных атмосфер небесных тел Солнечной системы и синтетических спектров атмосфер экзопланет, прослушали лекции по основам орбитальной механики, методам планирования и оптимизации траекторий, устройству космической техники, освоили изготовление антенн типа «Волновой канал» и «Спиральная антенна», а также многое другое.

Особой частью программы стала лекция генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, в рамках которой он рассказал ребятам об истории, настоящем и будущем отечественной космонавтики. Участники узнали об основных направлениях деятельности Госкорпорации «Роскосмос», перспективных проектах и разработках, программах фундаментальных научных исследований. В завершение лекции он ответил на вопросы, интересующие участников Школы.

Кроме того, участники смогли встретиться с космонавтом Роскосмоса Иваном Вагнером, рассказавшим участникам о своей подготовке и полугодовом полете в космос.

Летняя Космическая Школа проходит ежегодно с 2015 года. Программа Школы направлена на получение обширных знаний в области космонавтики от специалистов ракетно-космической отрасли, популяризаторов и журналистов.

MIL OSI