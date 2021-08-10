Source: Russia – Council of the Federation

На совещании с вице-премьерами Председатель Правительства РФ проинформировал о выделении денег на завершение строительства сельской школы в Республике Северная Осетия – Алания.

Правительством Российской Федерации принято распоряжение от 4 августа 2021 года № 2151-р о выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 23,5 млн рублей на предоставление межбюджетного трансферта бюджету Республики Северная Осетия — Алания на софинансирование в полном объеме мероприятий по завершению строительства в 2021 году общеобразовательной школы на 360 ученических мест в селе Чермен Пригородного района. Объект планируется сдать до 31 декабря 2021 года. Просьба поддержать регион с завершением строительства сельской школы поступила от руководства Северной Осетии во время рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина на Северный Кавказ в июне.

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«Решение о выделении необходимых средств на федеральном уровне принято. Бюджетные ассигнования позволят ввести сельскую школу в эксплуатацию до конца текущего года и начать учебный процесс в новом современном здании, которое ждут учителя, ученики и их родители», — отметила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко. ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа

Сенатор подчеркнула, что принятое решение корреспондируется с Резолюцией по итогам встречи Председателя СФ Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга с тружениками социальной сферы села, состоявшейся в Совете Федерации 20 апреля 2021 года. Традиционно в верхней палате парламента важное внимание уделяется вопросам развития общеобразовательной инфраструктуры на селе как ключевому фактору в контексте эффективной реализации Государственной программы комплексного развития сельских территорий.

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