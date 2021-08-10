Г. Карасин: Отношения между Россией и Аргентиной имеют давнюю историю и носят дружеский характер

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета СФ по международным делам провел встречу с Чрезвычайны и Полномочным Послом Аргентины в РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области провел встречу с делегацией посольства Аргентинской Республики в РФ во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Эдуардо Зуайном.

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В беседе принял участие первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Национального конгресса Аргентинской Республики Владимир Джабаров. ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области

Григорий Карасин отметил, что Россия и Аргентина — стратегические партнеры, отношения между которыми имеют давнюю историю и носят дружеский характер. «Для нас знаковым был 2018 год, когда Президент Аргентины посетил Москву, и в том же году Президент России находился в Аргентине для участия во встрече «двадцатки».

Россия и Аргентина — стратегические партнеры, отношения между которыми имеют давнюю историю и носят дружеский характер

По словам сенатора, конечно, руководители государств определяют отношения между двумя странами, но при этом межпарламентские контакты также играют существенную роль.

Григорий Карасин отметил, что в ноябре 2021 года в Аргентине пройдут промежуточные выборы в Национальный конгресс. «Мы исходим из того, что итоги этих выборов будут способствовать дальнейшему укреплению наших межпарламентских контактов, в целом атмосфере взаимодействия между нашими странами».

Сенатор проинформировал о ходе подготовки к предстоящим выборам в Государственную Думу. Относительно решения ОБСЕ не присылать своих наблюдателей по линии БДИПЧ, он сказал, что выглядит это несерьезно. «Мы принимали главу этого бюро в России, согласовывали все технические детали, поэтому откровенная политизированность и ангажированность наших партнеров по ОБСЕ вызывает удивление».

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Аргентинской Республики в РФ Э. Зуайном

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Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Аргентинской Республики в РФ Э. Зуайном

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Аргентинской Республики в РФ Э. Зуайном

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Аргентинской Республики в РФ Э. Зуайном

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Аргентинской Республики в РФ Э. Зуайном

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Аргентинской Республики в РФ Э. Зуайном

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Аргентинской Республики в РФ Э. Зуайном

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Аргентинской Республики в РФ Э. Зуайном

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Григорий Карасин

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Аргентинской Республики в РФ Э. Зуайном

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Аргентинской Республики в РФ Э. Зуайном

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Говоря о двустороннем взаимодействии России и Аргентины на международных площадках, сенатор выразил уверенность, что обе стороны могут быть довольны тем, как это происходит в рамках ООН и в «группе двадцати».

Эдуардо Зуайн отметил высокий уровень сотрудничества двух стран на международной арене, динамичное развитие двусторонних отношений, подчеркнул важность межпарламентского взаимодействия.

Он выразил благодарность России за помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в частности, предоставление Аргентине российской вакцины Спутник V, и дал высокую оценку этой вакцине.

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