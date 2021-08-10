Встреча с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Вы хотите начать с развития Кавказских Минеральных Вод? Вами подготовлен проект распоряжения Правительства?

В.Владимиров Владимиров Владимир Владимировичгубернатор Ставропольского края : Да.

В.Путин: Вместе с Минэкономразвития. Там 50 с лишним мероприятий и 26 объектов?

В.Владимиров: 26 объектов. Владимир Владимирович, это уникально.

Я ради интереса с Европой решил сравнить. Кавказские Минеральные Воды и по пассажиропотоку, и по отдыхающим, и даже по свойствам минеральных вод превосходят все европейские аналоги. Даже в самые плохие годы мы имеем 42 процента от всех европейских курортов – посещение Кавказских Минеральных Вод.

Причем я Вам хочу сказать, что у нас за последний год, за 2019-й, – прошлый год не считаю, там 30 процентов обвала, – 147 тысяч человек из дальнего зарубежья отдыхало на Кавказских Минеральных Водах.

В.Путин: Из дальнего зарубежья?

В.Владимиров: Из дальнего зарубежья.

Сегодня английский бизнес вкладывает сюда деньги и развивает Кавказские Минеральные Воды.

Очень много иностранцев, азербайджанцы много денег вкладывают. За пять лет, с 2015-го по 2020-й, благодаря Вашим решениям, мы 25 миллиардов уже вложили в Кавказские Минеральные Воды.

Основную проблему решили: мы построили и сейчас расширяем дорогу в четырехполоску от Минвод до Кисловодска, фактически все города сегодня имеют максимальную транспортную доступность. Электрички работают, запустили «Ласточку».

Дальше. Перешли к благоустройству городов, создали порядка 70 высокоблагоустроенных объектов внутри Кавказских Минеральных Вод.

Сегодня нужно уже переходить непосредственно к городам и к объединению: Кавказские Минеральные Воды – мощнейший проект – связать с Черноморским побережьем.

Эта дорога сегодня оценивается в 91–97 миллиардов, но она нам даст возможность лечиться, оздоравливаться на Кавказских Минеральных Водах, переезжать кататься на лыжах на Эльбрусе, в Архызе, в Домбае, и фактически по этой же дороге переехать и спокойно отдыхать на Черноморском побережье в Сочи, и там дальше.

В.Путин: Вы посчитали с Минэкономразвития, сколько на сами-то объекты эти нужно, на 26 объектов? Частично новое строительство, а частично реконструкция.

В.Владимиров: 48 миллиардов. Четыре миллиарда – софинансирование, 44 миллиарда. Сегодня я уже 140 миллионов отправил на проектирование 2022 года, и уже после проектирую 2022 год.

В.Путин: Если у Вас подготовлен проект распоряжения, то это значит, он согласован со всеми?

В.Владимиров: Конечно же, Владимир Владимирович. Только нужно Вашей поддержкой заручиться, чтобы окончательно все пройти.

В.Путин: Хорошо. Давайте продолжим.

В.Владимиров: Второй вопрос связан с развитием села. Программа комплексного развития сельских территорий, я не могу сказать, что она быстро начала работать, тем не менее мы два года уже в этой программе.

Сейчас уборка идет, люди видят настоящие изменения. Мы просто проанализировали: с 1960-го по 1980 год в Ставропольском крае было создано 4,5 тысячи объектов разного назначения. Сегодня в эту программу мы вошли с учетом и нашей программы комплексного развития, и [программы] местных инициатив. Мы 3,5 тысячи объектов планируем за период с 2019-го по 2024 год создать и отремонтировать то, что было создано, – это то, за что нас всегда критиковали, что мы на село не выходим.

Львиная доля, конечно же, это сегодня здравоохранение. По первичному звену здравоохранения: в этом году 126 объектов мы реконструируем, из них 83 объекта на сельской территории. Представляете, 32 ФАПа только построено.

Поэтому очень большая просьба эту программу поддержать, Министерство сельского хозяйства поддержать. Село ответит. Да, дожди мешают, град мешает, подтопления мешают, но сегодня все ребята-сельхозпроизводители в селе находятся и радуются урожаю, радуются тому, что начало село меняться, и на самом деле оно отдает.

Знаете, самый большой эффект, который увидели по результатам этой программы: мы исключили и внутреннюю миграцию, и внешнюю миграцию на сельских территориях, что было очень сложно в Ставропольском крае.

В.Путин: Социалка как развивается?

В.Владимиров: В этом году только в социалке 402 объекта с учетом комплексного развития сельских территорий, благоустройства территорий, программы поддержки местных инициатив. На 402 объекта в 343 населенных пунктах в этом году в Ставропольском крае заходим.

Практически в каждое село приезжаете – в каждом селе что-то сегодня происходит. Это я еще без дорожного фонда говорю. С дорожным фондом это еще 1,5 миллиарда рублей, это еще порядка 137 объектов будет у нас.

Поэтому в социалку вкладываем. И, знаете, за что огромное спасибо – за программу льготной ипотеки для сельских жителей. За прошлый год 1503 семьи почти на 600 миллионов рублей взяли ипотеку.

В.Путин: Очень хорошо.

В.Владимиров: Мы никогда не могли, максимум, может быть, 15 молодых семей, а тут за один год больше 1,5 тысяч семей. Это для нас большая эффективность, и мы активно участвуем в программе Минсельхоза.

Если есть возможность… Владимир Владимирович, сегодня все приходят, деньги просят. Я не для себя. Мы участвуем, Ставропольский край участвует хорошо: в прошлом году 1 миллиард 200 [миллионов рублей], в этом году около миллиарда, 1 миллиард 100, без мелиорации берем с этой программы.

Но если будет возможность – расширить в целом по стране и до 30 миллиардов поднять ее финансирование, на шесть миллиардов рублей. Это имеет огромнейшее значение – сельских жителей поддержать, они сторицей отдают.

В.Путин: У нас приличное финансирование на поддержку села в этом году. Рассматриваем различные варианты, в том числе связанные не только с поддержкой самого сельхозпроизводства. Вы же знаете, там объемы большие, сотни миллиардов, на социальное развитие. И, кстати говоря, дополнительные средства на мелиорацию будут – по семь миллиардов ежегодно.

В.Владимиров: Мы получили в этом году.

Я с 2013 года работаю, у нас с 1982 по 2013 годы во всю мелиорацию ничего не было вложено. Имели 400 тысяч гектаров мелиоративных земель, осталось 23 тысячи гектаров.

Благодаря мелиорации каждый год по 1 миллиарду 200 [миллионов рублей] получаем, и я каждый год 21 тысячу гектаров ввожу новых. До 2024 года 100 тысяч гектаров еще сделаем мелиорации.

Прошлый год был засушливый – все, кто работал на мелиорации, имели очень хороший экономический результат. Дальше их перевложить в продукцию из-под мелиорации в переработку. А продукция – это что? Картошка, морковь, лук, кукурузы – сегодня на мелиорации 150 [тысяч] гектаров.

В.Путин: И чтобы цены держались.

В.Владимиров: Да, и чтобы цены держались. Чем больше будем производить, тем больше будем получать.

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