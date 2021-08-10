Всероссийская перепись населения поможет решить жилищный вопрос

Source: Russian Federation State Statistics Service

Возможности цифровой статистики обсудили представители Росстата и руководство Камчатского края. Круглый стол «Всероссийская перепись 2021 года: сколько нас и как мы живем. Жилищные условия – вектор на комфортную среду» прошел в Петропавловске-Камчатском 9 августа.

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года в среднем домохозяйстве из трех человек на одного жителя отдельной квартиры приходится 17 кв. метров площади, частного дома – 21 кв. метр, коммуналки – 10 кв. метров. В среднем по России — 1,2 человека на комнату. Чаще всего в отдельных квартирах живут не в крупных городах, а на Севере, в том числе на Камчатке, в Мурманской и Магаданской областях. Отдельные дома более распространены в сельскохозяйственных и менее урбанизированных, более традиционных регионах, в частности, Северного Кавказа.

«Новые обезличенные данные предстоящей переписи позволят выявить, как меняется площадь и состояние жилых домов, виды благоустройства помещений и санитарно-гигиенические условия проживания в регионах и муниципалитетах. «Вместе с данными о численности и половозрастном составе населения эти микроданные позволят региональным властям точнее планировать строительство жилья, социальных объектов, коммуникаций и улучшать качество проживания людей в своих домах и квартирах», — сообщил заместитель главы Росстата Павел Смелов.

В Камчатском крае, например, результаты переписи лягут в основу формируемой стратегии социально-экономического развития региона. Программа рассчитана на десятилетия.

«Работать без статистических данных – все равно, что идти с завязанными глазами в темноте. Но сегодня мы пользуемся устаревшими данными переписи 2010 года. За эти годы многое изменилось: не только численность, но и половозрастная структура населения региона. Перепись позволит понять, как точно она меняется, чтобы планировать развитие территории и меры социальной поддержки. Понимать, сколько в каком районе нужно построить больниц, фельдшерских пунктов, библиотек, музеев, клубов, образовательных учреждений. Без данных переписи это просто невозможно качественно сделать», – отметила Юлия Морозова, временно исполняющий обязанности председателя Правительства, министр экономического развития и торговли Камчатского края.

По словам губернатора региона Владимира Солодова, перепись будет способствовать и цифровизации отдаленных и труднодоступных территорий, а значит – снижению оттока молодежи в крупные города.

«Сейчас разрабатываются различные меры удержания населения на отдаленных территориях. Мы рассчитываем на поддержку федеральных властей в ускоренной прокладке оптоволоконной сети интернет на наши Севера, поскольку именно интернет сейчас является базовой потребностью молодежи. Планируем дотацию операторов, чтобы мобильная связь была и в отдаленных населенных пунктах. Данные переписи помогут в решении этих задач», — считает Владимир Солодов.

Заместитель главы Росстата Павел Смелов напомнил, что в 2018 году население Алеутского района края уже прошло Пробную перепись в электронном виде, значительная часть жителей переписалась самостоятельно через интернет. Тестирование показало высокий потенциал цифровых технологий в статистике даже в отдаленных регионах страны. В 2021 году, по оценкам экспертов, около 10% населения региона будут переписаны в труднодоступных районах. И полностью в электронном виде – бумажные переписные листы будут использоваться в случаях крайней необходимости.

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