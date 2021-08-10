Б. Жамсуев: В Агинском округе сохраняется положительная динамика по строительным и ремонтным работам социальных объектов

Source: Russia – Council of the Federation

Появляются новые точки притяжения для отдыха населения, становятся более комфортными условия жизни, отметил сенатор.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края вместе с заместителем председателя правительства края, руководителем Администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуевым проверил строительные и ремонтные площадки округа. В Агинском округе в текущем году реализуются строительные и ремонтные мероприятия на социально значимых объектах на сумму более 720 миллионов рублей.

В сельском поселении Чиндалей ведется строительство сельской врачебной амбулатории. Работы выполнены на 60 процентов. По словам подрядчика, объект будет завершен в установленный срок.

Сегодня направляются немалые средства для создания комфортной жизни на селе из федеральных, краевых бюджетов. Строятся новые учреждения культуры, школы, детские сады, приобретаются модульные фельдшерско-акушерские пункты

Баир Жамсуев поручил главе поселения Бэлигто Цыденову обратить внимание на санитарное состояние села. «Сегодня направляются немалые средства для создания комфортной жизни на селе из федеральных, краевых бюджетов. Строятся новые учреждения культуры, школы, детские сады, приобретаются модульные фельдшерско-акушерские пункты. Но во многом формирование уютного облика села зависит от действий власти на местах, отзывчивости населения. Я думаю, нашим землякам под силу содержать в чистоте свои улицы, избавиться от мусора, заброшенных строений», — отметил парламентарий.

В селе Дульдурга сенатор и руководитель округа проинспектировали строительство дополнительного здания к детскому саду «Чебурашка», где завершается кладка стен. Сметная стоимость объекта более 32 миллионов рублей. Строительство идет с опережением графика, и ввод нового здания позволит ликвидировать очереди в детские сады районного центра. Близится также к завершению ремонт двух улиц районного центра Таежная и Речная. Асфальтовое покрытие произведено на 95 процентов, ведутся работы по кюветам. Продолжается асфальтирование и приведение в нормативное состояние улицы Комсомольская. На ремонт улиц села Дульдурга из дорожного фонда Забайкальского края выделено более 30 миллионов рублей.

В селе Урда-Аге начато обустройство зоны отдыха — молодежного парка «Пять вершин». В школе подготовлены помещения для развития детей «Точки роста», полностью обновился спортивный зал.

Также к 1 сентября самая большая по численности поселковая школа АСШ №2 расширится. Старшие классы начнут новый учебный год в отремонтированном здании бывшего филиала БГУ, что позволит учащимся школы заниматься в одну смену.

Баир Жамсуев вместе с Буянто Батомункуевым проверил строительные и ремонтные площадки Агинского округа

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Баир Жамсуев вместе с Буянто Батомункуевым проверил строительные и ремонтные площадки Агинского округа

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Баир Жамсуев вместе с Буянто Батомункуевым проверил строительные и ремонтные площадки Агинского округа

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Баир Жамсуев вместе с Буянто Батомункуевым проверил строительные и ремонтные площадки Агинского округа

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Баир Жамсуев вместе с Буянто Батомункуевым проверил строительные и ремонтные площадки Агинского округа

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Баир Жамсуев вместе с Буянто Батомункуевым проверил строительные и ремонтные площадки Агинского округа

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Баир Жамсуев вместе с Буянто Батомункуевым проверил строительные и ремонтные площадки Агинского округа

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Баир Жамсуев вместе с Буянто Батомункуевым проверил строительные и ремонтные площадки Агинского округа

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Баир Жамсуев особое внимание обратил на сроки завершения строительства спортивного комплекса с залом борьбы в поселке Агинское. Как заверил генеральный подрядчик, объект будет сдан в установленный срок к ноябрю этого года. Сенатор указал на необходимость благоустройства и ограждение территории, поручил в ближайшее время определиться с названием комплекса.

И в завершение рабочей поездки Баир Жамсуев, Буянто Батомункуев вместе с главой поселка Андреем Дашиным осмотрели еще одну рабочую площадку – обустройство набережной окружной столицы. Проект «Площадь Бабжа Барас Баатар» позволит комфортно проводить время на набережной реки Ага, — отметил Андрей Дашин. — Первая часть благоустройства набережной начата в этом году, вторая часть и завершение планируется в 2022 году.

«Очень приятно наблюдать положительные перемены в родном округе. Появляются новые точки притяжения для отдыха населения, становятся более комфортными условия жизни. Главное, провести все строительные работы качественно, чтобы все, что построено, было надежным и долговечным», — отметил Баир Жамсуев.

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