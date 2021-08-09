Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#Луна09.08.2021 05:20

45 лет проекту «Луна-24»

Сорок пять лет назад к Луне отправилась последняя в советской лунной программе автоматическая станция — «Луна-24».

«Луна-24» была запущена с космодрома Байконур 9 августа 1976 года в 18 часов 4 минуты 12 секунд с помощью ракеты-носителя «Протон-К». Выход на траекторию полета к Луне был осуществлен с использованием промежуточной околоземной орбиты. Почти через 9 суток, 18 августа, станция «Луна-24» совершила мягкую посадку в юго-восточном районе Моря Кризисов.

Основной задачей миссии «Луна-24» был забор образцов лунного грунта. С этой задачей автоматическая станция справилась — 170 грамм лунного грунта с глубины 160 см были доставлены на Землю. Таким образом, доставленные на Землю образцы лунного грунта завершили серию проб, взятых ранее автоматическими станциями «Луна-16» и «Луна-20».

Возвратная ракета станции «Луна-24» с образцами лунного грунта стартовала к Земле 19 августа в 8 часов 25 минут. Продолжительность обратного перелета составила 84 часа. 22 августа она приблизилась к Земле со второй космической скоростью. В расчетное время за 8 часов до входа спасаемого аппарата в атмосферу Земли произошло его отделение от возвратной ракеты.

На высоте 15 км была введена в действие парашютная система, и спускаемый аппарат совершил посадку в 200 км юго-восточнее Сургута. Программа полета станции «Луна-24» была выполнена полностью.

Миссия «Луна-24» стала последней перед долгим перерывом (вплоть до 1990 года) в исследовании естественного спутника Земли космическими державами, а до момента следующей мягкой посадки китайского аппарата, доставившего на поверхность спутника Земли луноход Юйту, прошло целых 37 лет. Следующая отечественная станция «Луна-25» даст старт новому витку программы изучения Луны, цель этого проекта — проведение исследований в районе южного полюса Луны.

MIL OSI