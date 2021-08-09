Source: Russia Federal Space

#Красмаш09.08.2021 13:54

Юнармейцы посетили оборонный завод Красмаш

В Санаторно-оздоровительном комплексе «Гренада» состоялось торжественное посвящение в ряды юнармейского движения пятисот детей работников Красноярского машиностроительного завода (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и жителей города. Это масштабное мероприятие было организовано под эгидой регионального отделения СоюзМаш России.

В этот же день вновь принятые юнармейцы посетили оборонное предприятие — Красмаш, которое является главным партнером движения в регионе. На заводе ребята встретились с генеральным директором, председателем КРО СоюзМаш Александром Гавриловым, который рассказал об истории, достижениях и перспективах предприятия и вручил памятные сувениры с корпоративной символикой.

Юнармейцы посетили Выставочно-демонстрационный центр и с радостью поделились впечатлениями. Ангелина Дидюк — «Очень понравился Музей! Я и не знала, что на Красмаше производили факелы для Олимпиады в Сочи-2014! Это было для меня открытием». «Сегодня я узнал много нового, — сказал Дмитрий Вдовин. — Мне понравились пушки, макеты, звездное небо, хотелось бы прийти сюда еще».

Организатором экскурсии выступило Красноярское региональное отделение СоюзМаш России.

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