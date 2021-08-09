Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш09.08.2021 18:15

Энергомаш внедрил цифровизацию в метрологии раньше сроков

В Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») внедрена Автоматизированная система управления метрологической службой. Ее запустили в промышленную эксплуатацию 2 августа, раньше запланированного срока — конца декабря 2021 года. Работы по внедрению программного обеспечения велись почти год.

«Сначала было проведено обучение работников метрологической службы и других подразделений для того, чтобы люди могли пользоваться программой АСУ МС. Затем началась работа по наполнению базы данных, при этом после каждой поверки средства измерений поверители заносили результаты в систему. Это очень большая и ранее незнакомая людям работа, — рассказал главный метролог НПО Энергомаш Алексей Марталов. — Я считаю досрочное внедрение этой системы результатом целенаправленной, скоординированной работы всего коллектива предприятия».

В НПО Энергомаш более 100 тысяч единиц средств измерений и контроля, при этом для каждой единицы, по каждому ее экземпляру, необходимо заполнять десятки характеристик. С внедрением программного обеспечения АСУ МС процесс существенно упростился.

Внедрение на предприятии Автоматизированной системы управления метрологической службой позволило упорядочить учет средств измерений, упростить работу начальников метрологических лабораторий, ответственных за средства измерений и поверителей с помощью автоматизации оформления свидетельств о поверке средств измерений, а также ускорить процесс передачи сведений о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

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