Чествование олимпийцев прошло на Красной площади в Москве

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 9 августа, на Красной площади в Москве прошло чествование российских спортсменов – участников Игр XXXII Олимпиады в Токио (Япония).Российская олимпийская сборная прибыла в аэропорт Внуково, а затем на специальных автобусах олимпийцы отправились к стенам Кремля.Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин обратился к спортсменам со словами благодарности:«Я абсолютно уверен, что каждая ваша победа, каждая ваша медаль – это подвиг, а вы настоящие наши герои. Низкий вам поклон, вами гордится вся Россия. Вы снова показали, что мы можем все преодолеть. Мы демонстрируем чистый и честный спорт, все жители признательны вам за это. Вы еще раз подарили нам возможность чувствовать гордость за нашу страну. Также благодарю всех болельщиков за ту мощнейшую энергетику, которую все мы ощущали в эти дни, и которая так была необходима спортсменам», – сказал Министр.В ходе мероприятия глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поблагодарил Министерство спорта за помощь в организации предолимпийских сборов и полной поддержке российской олимпийской сборной:«Мы уезжали командой надежных профессионалов, но вернулись не просто командой, а командой героев. Герои и те, кто не завоевал медаль. Я как глава ОКР горжусь каждым из тех, кто был на Играх. Без господдержки и Минспорта мы бы не смогли ничего достичь, спасибо также Федеральному медико-биологическому агентству за то, что у нас не было случаев заражения», – сказал Станислав Поздняков.8 августа в Токио (Япония) завершились Игры XXXII Олимпиады. Российские спортсмены выиграли 71 награду: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.Российские спортсмены выиграли медали в 19 видах спорта. В 10 видах спорта – награды высшего достоинства. Олимпийскими чемпионами стали 35 российских спортсменов, призерами – 93.Российская олимпийская сборная показала лучший результат по количеству медалей со времен Игр XXVIII Олимпиады в Афинах (Греция) в 2004 году. Тогда в активе сборной было 90 наград.

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