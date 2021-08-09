Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН09.08.2021 15:59

«Умные недели» состоялись в Томске

В пятницу, 6 августа 2021 года, на площадке Национального исследовательского Томского государственного университета состоялся цикл лекций «Ты просто Космос!» федерального просветительского проекта «Умные недели» Российского общества «Знание».

В рамках дискуссионных площадок выступили Герой Российской Федерации, космонавт Роскосмоса Сергей Ревин, рассказавший о жизни на Международной космической станции, Анастасия Степанова, испытатель-исследователь изоляционного эксперимента SIRIUS-19, имитирующего далекий космос. Андрей Садовский, кандидат физико-математических наук, ученый секретарь Института космических исследований Российской академии наук, представил научные проекты по исследованию космоса.

В рамках кампании «Умные Недели» известные эксперты, ученые, успешные предприниматели и деятели искусства проводят по всей стране встречи со студентами, посвященные истории, науке, современным технологиям, архитектуре, искусству, спорту, лидерству, тайм-менеджменту, информационной безопасности и предпринимательству. Состоялось уже более 200 лекций в 28 регионах Российской Федерации, охватив 41 город. До конца 2021 года «Умные недели» пройдут по всей стране и посетят все регионы России.

Лекции проводятся при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» и администрации Томской области.

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Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году, как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). В 2016 году Общество было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе Послания Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

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