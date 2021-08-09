Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Причал09.08.2021 09:38

Узловой модуль «Причал» доставлен на Байконур

Сегодня ночью, 9 августа 2021 года, эшелон с узловым модулем «Причал» в составе транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» прибыл на железнодорожную станцию Тюратам для продолжения сборки и предстартовой подготовки на техническом комплексе космодрома Байконур.

В настоящее время транспортные контейнеры с комплектующими корабля «Прогресс М-УМ» уже перевезены в монтажно-испытательный корпус площадки № 254. Затем специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») приступят к выгрузке наземного испытательного оборудования и корабля с модулем, проведут их первичный входной контроль и установку на рабочие места перед началом технологических операций в соответствии с графиком подготовки.

Выведение модуля «Причал» на околоземную орбиту и включение в состав российского сегмента Международной космической станции планируется в ноябре 2021 года. Узловой модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Он будет пристыкован к надирному узлу многоцелевого лабораторного модуля «Наука».

MIL OSI