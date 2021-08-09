Т. Гигель: Важно переходить от продажи сельхозпродукции сырьем и живым весом к глубокой переработке

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие во встрече с активом Шебалинского района.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие во встрече с активом Шебалинского района.

В мероприятии участвовали первый заместитель председателя регионального правительства Эжер Ялбаков, председатели профильных комитетов Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Наталья Екеева и Владислав Рябченко, глава МО «Шебалинский район» Эрчим Сарбашев, депутат Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Айдар Мызин, руководители сельских поселений, депутаты районного Совета, представители общественности.

Эжер Ялбаков представил информацию о проведенной работе в рамках принятой два года назад экономической программы «Сильный Алтай».

Татьяна Гигель приняла участие во встрече с активом Шебалинского района

По мнению Татьяны Гигель, примененные инструменты для реализации программы позволили решить ряд поставленных в ней задач. В их число вошли строительство детских садов, ремонт и реконструкция школ, оборудование спортивных площадок ГТО, установка хоккейной площадки, обновление материально-технической базы клубов, укомплектование школ автобусами, а учреждений здравоохранения — новым санитарным автотранспортом, прокладка водопроводных линий, переселение людей из аварийного жилья.

Парламентарий отметила, что участники встречи смогли задать волнующие их вопросы и получить развернутые ответы на них, а также внести свои корректировки в действующую программу, действие которой закончится в 2024 году.

По словам сенатора, общение показало, что шебалинцев в первую очередь волнует передача земель федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий в собственность Шебалинского района для решения повседневных проблем сельчан, а также организация сбора и утилизации твердых бытовых отходов, закрепление кадров на селе, оплата труда бюджетников.

Татьяна Гигель проинформировала собравшихся о том, как проходили в Совете Федерации Дни Республики Алтай в июне этого года, где был принят к рассмотрению ряд предложений парламентариев региона. В частности, предложено внести изменения в Земельный кодекс, которые позволяют расширить налоговые отчисления в бюджет региона от туристических объектов, расположенных на землях гослесфонда.

Татьяна Гигель напомнила, что достигнута договоренность об уменьшении с 1 июля тарифа на электроэнергию для юридических лиц. Парламентарий отметила, что данная работа потребовала от региональной власти много усилий. «Это решение позволяет надеяться, что получаемая в регионе продукция станет конкурентоспособной. При этом снижение тарифов для физических лиц на повестке остается. Его решение – вопрос времени, поскольку Правительство России эту проблему знает, а регион с повестки дня не снимает», – заметила законодатель.

Государство уделяет большое внимание поддержке аграриев региона. Она оказывается более чем по 40 направлениям, в 2020 году ее размер составил более 832 млн рублей

Сенатор подчеркнула, что государство уделяет большое внимание поддержке аграриев региона. Она оказывается более чем по 40 направлениям, в 2020 году ее размер составил более 832 млн рублей. Это позволило сельхозтоваропроизводителям республики приобрести более 200 единиц новой техники.

Татьяна Гигель поддержала стремление шебалинцев перейти от продажи сельхозпродукции сырьем и живым весом к глубокой переработке и реализации под брендом «Горный Алтай» с высокой добавленной стоимостью.

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