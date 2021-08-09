Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика09.08.2021 02:30

Поздравление Героя России, летчика-космонавта РФ Романа Романенко с юбилеем

Руководство и сотрудники Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, отряд космонавтов искренне поздравляют Героя России, лётчика-космонавта РФ Романа Юрьевича Романенко с юбилеем!

В отряд космонавтов ЦПК имени Ю.А. Гагарина Роман Юрьевич был зачислен в 1997 году. Первый космический полёт Роман Романенко совершил с 27 мая по 1 декабря 2009 года в качестве командира космического корабля «Союз ТМА-15» и бортинженера 20-й и 21-й основных экспедиций на МКС совместно с Ф. Де Винном (Бельгия) и Р. Тирском (Канада). В ходе полёта были выполнены две коррекции орбиты МКС, в том числе одна для уклонения от космического мусора. В полёте космонавты выполнили научные эксперименты по российской, американской, европейской, канадской и японской программам. В космосе экипаж провёл 187 суток.

12 апреля 2010 года за мужество и героизм, проявленные при осуществлении космического полёта, Роману Романенко было присвоено звание Героя России с вручением медали «Золотая Звезда».

Второй полёт Роман совершил с 19 декабря 2012 г. по 14 мая 2013 г. в качестве командира ТПК «Союз ТМА-07М» и бортинженера МКС-34/35 вместе с астронавтом ККА Крисом Хадфилдом и астронавтом НАСА Томасом Машбёрном. Во время полёта он совершил выход в открытый космос длительностью 6 часов 37 минут. Продолжительность полёта составила 145 сут. 14 час. 18 мин.

27 августа 2012 года назначен заместителем командира отряда космонавтов. После освобождения 5 ноября 2014 года от должности инструктора-космонавта-испытателя, остался на должности заместителя командира отряда космонавтов ЦПК. 12 октября 2015 года приказом начальника ЦПК освобождён от должности заместителя командира отряда космонавтов и уволен из ЦПК в связи с переходом на работу в Госдуму.

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Желаем Вам, Роман Юрьевич, здоровья, счастья, реализации поставленных целей и новых свершений! С юбилеем!

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