О. Алексеев принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 60-летию со дня полёта в космос Германа Титова

Source: Russia – Council of the Federation

60 лет назад второй космонавт планеты приземлился в районе поселка Красный Кут Саратовской области, отметил сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе рабочей поездки в регион посетил Краснокутский район. Сенатор принял участие в торжествах, посвященных 60-летию приземления советского космонавта Германа Титова.

В честь этого события на Привокзальной площади города Красный Кут прошла торжественная церемония открытия бюста Герману Титову. Олег Алексеев рассказал, что его автор — Мария Галина, ученица известного саратовского скульптора Александра Садовского. Место установки выбрали сами жители в рамках опроса, проведенного в социальных сетях администрацией района.

«В ночь с 6 на 7 августа ровно 60 лет назад был дан старт первому в мире суточному полету человека в космос. На космическом корабле «Восток-2» Герман Титов 17 раз облетел вокруг планеты, выполнил ряд операций, в том числе впервые произвел съемку кинокамерой поверхности Земли из космоса. Он провел на орбите 25 часов 11 минут. Никто не знал, как космонавт перенесет полет, но все прошло благополучно. Титову принадлежит и еще один рекорд. Он стал самым молодым космонавтом планеты, побывавшим в космосе. На момент полета ему было 25 лет», — отметил сенатор.

Так же, как и Юрий Гагарин, Титов приземлился на территории Саратовской области, которая негласно считается космической гаванью

Парламентарий напомнил, что так же, как и Юрий Гагарин, Титов приземлился на территории Саратовской области, которая негласно считается космической гаванью. «Планировалось, что Герман Титов приземлится в Казахстане, но, несмотря на все расчеты, приземление произошло недалеко от железной дороги под Красным Кутом».

Олег Алексеев совместно с главой Краснокутского района Валентиной Гречушкиной посетил место приземления космонавта Г. Титова

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Олег Алексеев совместно с главой Краснокутского района Валентиной Гречушкиной посетил место приземления космонавта Г. Титова

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Олег Алексеев принял участие в торжествах, посвященных 60-летию приземления советского космонавта Германа Титова

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Олег Алексеев принял участие в торжествах, посвященных 60-летию приземления советского космонавта Германа Титова

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В городском краеведческом музее была открыта выставка, посвященная 60-летию приземления советского космонавта Германа Титова

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В городском краеведческом музее была открыта выставка, посвященная 60-летию приземления советского космонавта Германа Титова

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В городском краеведческом музее была открыта выставка, посвященная 60-летию приземления советского космонавта Германа Титова

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Олег Алексеев принял участие в торжествах, посвященных 60-летию приземления советского космонавта Германа Титова

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В городском краеведческом музее была открыта выставка, посвященная 60-летию приземления советского космонавта Германа Титова

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Олег Алексеев принял участие в торжествах, посвященных 60-летию приземления советского космонавта Германа Титова

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На Привокзальной площади города Красный Кут прошла торжественная церемония открытия бюста Герману Титову

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Олег Алексеев

12 из 19

На Привокзальной площади города Красный Кут прошла торжественная церемония открытия бюста Герману Титову

13 из 19

На Привокзальной площади города Красный Кут прошла торжественная церемония открытия бюста Герману Титову

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Олег Алексеев принял участие в торжествах, посвященных 60-летию приземления советского космонавта Германа Титова

15 из 19

На Привокзальной площади города Красный Кут прошла торжественная церемония открытия бюста Герману Титову

16 из 19

На Привокзальной площади города Красный Кут прошла торжественная церемония открытия бюста Герману Титову

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Олег Алексеев принял участие в торжествах, посвященных 60-летию приземления советского космонавта Германа Титова

18 из 19

Олег Алексеев принял участие в торжествах, посвященных 60-летию приземления советского космонавта Германа Титова

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Олег Алексеев совместно с главой Краснокутского района Валентиной Гречушкиной посетил место приземления космонавта, где саратовские радиолюбители устанавливали связь с другими радиолюбителями, находящимися за пределами региона. По словам представителя радиоклуба, на связь выходили даже радиолюбители из Германии.

Сенатор рассказал, что знаменательному событию был посвящен праздничный концерт в районном Доме культуры, в городском краеведческом музее была открыта международная выставка авторской интерьерной куклы «Большое космическое путешествие». Организаторами выставки выступили сообщество кукольников Казахстана «Центр Вселенной кукол» и Народный краеведческий музей имени Г.С. Титова.

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