Олег Матыцин пообщался с российскими паралимпийцами и ознакомился с условиями их подготовки в Новогорске

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 9 августа, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин посетил учебно-тренировочный центр «Новогорск». Министр ознакомился с условиями подготовки российских спортсменов к Паралимпийским играм в Токио.В ходе мероприятия Олег Матыцин пообщался со спортсменами российской паралимпийской команды по пулевой стрельбе спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и команды по легкой атлетике спорта лиц с ПОДА, нарушением зрения и интеллектуальными нарушениями.«Я с особым вниманием буду следить за всеми нашими спортсменами, которые выступают во всех видах программы Паралимпиады. Для меня нет приоритетов, потому что это наша единая сборная России. Тем более, когда мы выступаем на Паралимпийских играх после такого длительного перерыва. Игры с нетерпением ждут все спортсмены и, конечно, мы. Мы всегда гордились нашими паралимпийцами, потому что они демонстрируют нам любовь к жизни, к спорту, уважение к труду. Этому они учат всех нас, и ответственность россиян – поддержать их», – сказал Министр.Олег Матыцин подчеркнул, что в приоритете – здоровье наших паралимпийцев.«Мы не ставим медальных планов и задач. Главное, чтобы спортсмены были здоровы и, в действительно тяжелых климатических условиях и сложностях, связанных с коронавирусом, они показали максимум своих возможностей в честной борьбе, показали, что они достойные сыны и дочери нашей страны», – добавил Министр.УТЦ «Новогорск» – спортивная база подготовки сборных команд России. Свою историю «Новогорск» ведёт с 1966 года. Здесь проводят тренировочные сборы национальные команды по футболу, хоккею, художественной гимнастике и другим видам спорта. Всего на территории спортивной базы созданы условия для тренировок спортсменов по 32 видам спорта. В рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» Центр в Новогорске был существенно модернизирован. Построены новые объекты: Центр зимних видов спорта, специализированный спортивный зал художественной гимнастики, открытый и закрытый легкоатлетические манежи и другие сооружения.XVI Паралимпийские летние игры пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года. В ходе соревнований будет разыграно 539 комплектов медалей в 22 видах спорта, что на 11 комплектов медалей больше, чем на Паралимпийских летних играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Ожидается, что в соревнованиях примут участие 4400 спортсменов. Российские паралимпийцы завоевали 203 лицензии, они выступят в 19 видах спорта.

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