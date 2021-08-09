Source: Russia Federal Space

#Красмаш09.08.2021 11:53

Красмаш поставляет медучреждениям по 60 тонн медицинского кислорода

Красноярский машиностроительный завод (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») ежедневно поставляет медучреждениям по 60 тонн медицинского кислорода, то есть до 1800 тонн в месяц. Вырабатываемая криогенная продукция является продукцией высокого качества, что обусловлено высокими технологиями очистки более 99,7% и предъявляемыми требованиями к ракетно-космической технике.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» кислород жидкий медицинский, производимый Красноярским машиностроительным заводом, включен в Государственный реестр лекарственных средств Министерства здравоохранения Российской Федерации, что гарантирует его качество и безопасность для потребителей.

В 2019 году на мощностях предприятия было произведено 213 тонн медицинского кислорода, в 2020 году — 2476 тонн, на июль 2021года — 5280 тонн. Нарастить производство кислорода в 2020-21 годах позволил ввод в эксплуатацию второй криогенной установки разделения воздуха КЖ-2.

Красноярский машиностроительный завод осуществляет поставку кислорода в медицинские учреждения Красноярского края, Иркутской области и Республики Хакассии. Кроме того, в 2020 году по просьбе Губернатора Красноярского края А.В. Усса за неделю был освоен выпуск кислородных медицинских клапанов для ИВЛ.

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