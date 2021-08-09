Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН09.08.2021 11:30

ИКИ РАН на Летней космической школе-2021

Лекции и практические занятия от сотрудников ИКИ РАН для экипажа межвездного корабля «Циолковский». Летняя космическая школа — ежегодная (с 2015 года) научно-просветительская программа для школьников, студентов и всех серьёзно интересующихся космосом и космическими полётами. В этом году ЛКШ проходила с 31 июля по 8 августа 2021 года в Сколковском институте науки и технологий Сколтех.

Программа школы делится на два этапа. Сначала участники проходят курс теоретических лекций по разным дисциплинам: космонавтика; астрофизика и геофизика; космическая медицина; космическая связь и дистанционное зондирование Земли; научная журналистика. После этого происходит закрепление полученных знаний с помощью симуляции полета космической экспедиции на звездолёте «Циолковский».

Лекции и практические занятия ведут ученые и инженеры, работающие в космической сфере. Так, с основами спектроскопии атмосфер планет участников познакомил Александр Ломакин, аспирант отдела физики планет ИКИ РАН. О дистанционном зондировании Земли рассказал Михаил Бурцев, старший научный сотрудник отдела технологий спутникового мониторинга ИКИ РАН. Эти знания понадобятся участникам полета для изучения планеты, к которой прибывает «Циолковский». Лекцию о российской научной программе космических исследований в XXI веке прочитал Андрей Садовский, ученый секретарь ИКИ РАН.

5 августа после курса интенсивного обучения участники ЛКШ побывали на экскурсиях, в том числе в выставочном зале ИКИ РАН. Об экспозиции «Космическая наука: взгляд в прошлое — взгляд в будущее» рассказал Андрей Малыхин, младший научный сотрудник отдела физики космической плазмы. 6 августа начался второй этап школы — симуляция полета космической экспедиции, в ходе которой участникам предстоит применить полученные знания на практике.

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