Дебаты высокого уровня в Совбезе ООН по морской безопасности

Source: President of Russia – Kremlin

Мероприятие состоялось по инициативе Нарендры Моди Моди НарендраПремьер-министр Индии , Премьер-министра Республики Индии, председательствующей в Совете Безопасности ООН в августе 2021 года.

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В.Путин: Уважаемый господин Премьер-министр, дорогой друг, господин Моди! Уважаемые дамы и господа!

Позвольте поблагодарить Вас, господин Премьер-министр, за то, что Вы в качестве действующего Председателя Совета Безопасности ООН инициировали нынешнее заседание Совбеза для обсуждения такой значимой и чувствительной темы, а именно – современных вызовов и угроз в сфере обеспечения безопасности на море. Эта инициатива идёт в русле той конструктивной роли, которую Индия традиционно играет на международной арене, способствуя развитию многопланового взаимовыгодного и равноправного сотрудничества.

Моря и океаны всегда соединяли людей и цивилизации. К сожалению, и угроз на морских путях также немало. И потому столь важно, что мы сегодня рассматриваем содержательные, практические вопросы, связанные с борьбой против «пиратства XXI века», имея в виду наладить более эффективное противодействие транснациональной преступности и не допустить использование морей и океанов в криминальных целях.

Как Вы, господин Премьер-министр, справедливо упомянули в своём выступлении, для того, чтобы добиться реальных успехов на этом направлении, требуется объединить усилия как всех заинтересованных государств, так и международных организаций, региональных структур – при центральной координирующей роли ООН и её Совета Безопасности.

Не раз говорил и сейчас, обращаясь к членам Совета Безопасности, хотел бы ещё раз подчеркнуть, что Россия выступает за неукоснительное соблюдение ключевых норм и принципов международного права, зафиксированных в Уставе ООН, таких как уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, разрешение споров посредством диалога.

Надеюсь, что со мной согласятся участники наших дебатов в том, что ооновские принципы обязательны для применения и в сфере мирного и ответственного использования морских пространств, их природных ресурсов, защиты морской среды, устойчивой экономической деятельности на огромной водной части нашей планеты.

Как одна из ведущих морских держав, Россия многое делает для сохранения и укрепления международного правопорядка в области морской безопасности. Наша страна активно участвует в работе по всему комплексу этих вопросов – как в ООН, так и в рамках многочисленных региональных форматов, в том числе по линии Контактной группы по пиратству у берегов Сомали, Регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по безопасности и Восточноазиатских саммитов.

Россия также заинтересована в том, чтобы выстраивать продуктивное взаимодействие с Ассоциацией регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана, Комиссией Индийского океана.

И конечно же, мы стремимся содействовать обеспечению безопасности в зоне Персидского залива, в Атлантике – в акватории Гвинейского залива, где участились случаи морского разбоя, сопровождающиеся захватом заложников.

Специфика ситуации в том, что некоторым странам действительно трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников, пиратам и террористам. Именно поэтому стоит вопрос объединения под эгидой ООН силового потенциала спецслужб и соответствующих вооружённых контингентов всех заинтересованных государств.

Россия готова делиться имеющимся у нас опытом антитеррористических операций, профилактики и предупреждения преступности, выявления и нейтрализации бандформирований, в том числе и на морских пространствах.

На наш взгляд, было бы полезно на регулярной основе осуществлять обмен наработками и наилучшими практиками противодействия пиратству, вооружённому разбою и другой криминальной активности на море.

В этом контексте можно было бы подумать о создании специальной структуры в рамках системы ООН, которая непосредственно занималась бы проблематикой борьбы с морской преступностью в разных регионах. При этом такая структура опиралась бы на поддержку государств – членов ООН и активно привлекала бы к своей работе экспертов, представителей гражданского общества, научно-исследовательские круги и даже частный бизнес. Надеемся, что наши партнёры конструктивно рассмотрят российское предложение.

В заключение хотел бы подтвердить, что Российская Федерация привержена общим задачам борьбы с преступностью на море во всех её формах и проявлениях. Мы готовы и дальше содействовать развитию равноправного международного взаимодействия по данной тематике.

Ещё раз благодарю наших индийских друзей за столь полезную инициативу проведения нынешнего заседания и хочу пожелать Индии продолжить успешное выполнение в текущем месяце функций Председателя Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.

Уважаемые коллеги, благодарю вас за внимание.

MIL OSI