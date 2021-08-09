Б. Жамсуев: В Забайкалье открылся уникальный культурно-туристический центр

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в мероприятиях открытия нового культурно-туристического парка «Тужи».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края принял участие в торжественной церемонии открытии культурно-туристического Ленд-арт парка «Тужи», расположенного около села Укурик Хилокского района — на родине всемирно известного скульптора, Заслуженного художника России Даши Намдакова.

«Даши Бальжанович сегодня показал еще одну грань своего феномена, который выражается не в тех выдающихся творениях, которые он подарил нашей стране, народу и миру. Но его феномен заключается еще и в том, как надо относиться к своей родной земле. У бурят есть понятие — тоонто. Это земля твоих предков, земля, где ты родился. И Даши показал, что сила и талант человека, его будущее — в родной земле, в тех корнях, которые его питают», — отметил на церемонии открытия Баир Жамсуев.

Баир Жамсуев принял участие в торжественной церемонии открытии культурно-туристического Ленд-арт парка «Тужи»

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Баир Жамсуев принял участие в торжественной церемонии открытии культурно-туристического Ленд-арт парка «Тужи»

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Баир Жамсуев принял участие в торжественной церемонии открытии культурно-туристического Ленд-арт парка «Тужи»

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Баир Жамсуев принял участие в торжественной церемонии открытии культурно-туристического Ленд-арт парка «Тужи»

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Баир Жамсуев принял участие в торжественной церемонии открытии культурно-туристического Ленд-арт парка «Тужи»

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Архитектурный комплекс парка включает культурный центр — здание, выполненное в скандинавском стиле, с большим витражом на главном фасаде, мастерскую для скульпторов и художников, ротонду на 80–90 посадочных мест, летнее кафе, большую беседку из сосновых бревен, откуда открываются виды на долину, горы и реку Хилок. Достопримечательностью «Тужи» стал парк деревянных скульптур, выполненных самим мастером, а также скульпторами и архитекторами из его команды.

В 2020 году Даши Намдаков выступил с инициативой создания проекта — парка деревянных скульптур, который поможет возродить его родное село, дать поселению новую жизнь, остановить отток населения. Идею известного скульптора поддержало правительство Забайкальского края. В прошлом году по плану социального развития центров экономического роста Забайкальского края было выделено 18 млн рублей на строительство культурного центра. При поддержке региона здесь создали инфраструктуру: провели дороги, электричество и интернет. В строительство парка вкладывал свои средства и сам скульптор. Также в строительстве и организации праздника помогали добровольцы из соседних сел, Агинского Бурятского округа и, конечно, жители села Укурик.

Сегодня для проживания гостей парка «Тужи» предлагаются юрты и гостевые дома, имеется кемпинговая зона, так как он рассчитан именно на семейный отдых. Здесь для каждого поколения свой вид отдыха: рыбалка с лодки на реке Хилок, конные и пешие прогулки, баня, отдых у лона дерева желаний или же мастер-классы с участием художников и скульпторов.

На открытии туристического объекта также присутствовал губернатор Забайкальского края Александр Осипов ОсиповАлександр МихайловичГубернатор Забайкальского края и члены регионального правительства.

Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Посетить парк можно только при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или результатов исследования на антитела к вирусу.

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