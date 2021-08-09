А. Кондратенко в Краснодарском крае принял участие в восьмом Дне поля Юга России

Source: Russia – Council of the Federation

Это мероприятие — смотр инновационных достижений аграрного комплекса и обмен компетентными мнениями по главным вопросам отрасли, отметил сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Алексей Кондратенко КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края принял участие в ежегодной презентации демонстрационных посевных площадок региона на базе выставочного комплекса НПО ст. Воронежская Усть-Лабинского района.

В мероприятии участвовали вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Михаил Тимофеев, президент Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника Игорь Лобач, представители «Россельхозцентра» Южного межрегионального управления Россельхознадзора, филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Краснодарскому краю, федеральных научных центров и институтов, руководители крупных агрокомпаний, а также представители Республики Беларусь, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Франции, делегации из регионов ЮФО и СКФО.

День поля Юга России – это смотр инновационных достижений аграрного комплекса и обмен компетентными мнениями по главным вопросам отрасли

Участники презентации осмотрели площадки с посевами кукурузы, подсолнечника, сои сорго и сахарной свеклы отечественной и иностранной селекции, которые позволяют в реальных условиях убедиться в достоинствах российских гибридов.

Алексей Кондратенко принял участие в ежегодной презентации демонстрационных посевных площадок региона на базе выставочного комплекса НПО ст. Воронежская Усть-Лабинского района

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Ежегодная презентация демонстрационных посевных площадок региона на базе выставочного комплекса НПО ст. Воронежская Усть-Лабинского района

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Алексей Кондратенко принял участие в ежегодной презентации демонстрационных посевных площадок региона на базе выставочного комплекса НПО ст. Воронежская Усть-Лабинского района

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Достижения и разработки в селекции и семеноводстве, а также систему защиты сельскохозяйственных культур представили инновационные агропредприятия страны. С презентацией своей экспозиции выступила «Европейская ассоциация производителей сорго».

Также гости смогли оценить возможности современной уборочной и почвообрабатывающей сельскохозяйственной техники в полевых условиях, посетив демонстрационные показы и инфотуры на кукурузокалибровочные предприятия.

«День поля Юга России – это смотр инновационных достижений аграрного комплекса и обмен компетентными мнениями по главным вопросам отрасли. Мы имеем дело с живой индустрией, требующей постоянного погружения в материал, ощущения природного пульса, понимания всех нюансов предмета работы и условий окружающей среды. И, конечно, при такой внутриотраслевой динамике показателей разного рода, необходимо совершенствовать регламентирующую законодательную базу», — отметил Алексей Кондратенко.

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