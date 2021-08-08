9 августа Президент проведёт встречу с членами паралимпийской сборной России и примет участие в конференции в рамках Совбеза ООН

Source: President of Russia – Kremlin

9 августа Владимир Путин в режиме видеосвязи проведёт встречу с членами паралимпийской команды России, проходящими финальную подготовку к предстоящим токийским играм на тренировочных базах в разных регионах страны.

XVI Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Для участия в них отобрались более двухсот российских спортсменов, которые выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539).

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Также в понедельник Президент России по видеосвязи примет участие в конференции в рамках Совета Безопасности ООН на тему «Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества».

Мероприятие проводится по инициативе Нарендры Моди, Премьер-министра Республики Индии, председательствующей в Совете Безопасности ООН в августе 2021 года.

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