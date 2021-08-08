Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#РИА Новости#ИКИ РАН#Спектр-РГ08.08.2021 08:30

Российский телескоп «Спектр-РГ» подтвердил теорию Большого взрыва

Открытия, сделанные российско-германским космическим телескопом «Спектр-РГ», подтверждают космологическую модель происхождения Вселенной в результате Большого взрыва, рассказал РИА Новости ученый секретарь Института космических исследований Андрей Садовский.

«Идет подтверждение модели Большого взрыва. Одним из открытий стало обнаружение очень далекого квазара (черной дыры в центре галактики, падение вещества в которую вызывает колоссальный выброс вещества и энергии. — Прим. ред.), то, что она образовывалась на ранних стадиях формирования Вселенной», — рассказал Садовский.

Теория Большого взрыва описывает рождение Вселенной из сингулярности — точки с минимальным размером и бесконечной плотностью и температурой. Это наиболее признанная учеными и проработанная на текущий момент космологическая модель, которую подкрепляют научные наблюдения.

Обсерватория «Спектр-РГ» была запущена в космос в июле 2019 года. Это российский телескоп с германским участием. Цель «Спектра-РГ» — составить на протяжении четырех лет карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего будет построено восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта, которая совместит в себе восемь обзоров, будет завершена и обнародована в районе 2025 года.

Источник: РИА Новости6 августа 2021 года, 03:33

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