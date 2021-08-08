Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Комета08.08.2021 17:23

Потерянные кометы

К настоящему времени обнаружено более 400 короткопериодических комет с периодом обращения вокруг Солнца менее 200 лет. Примерно половина из них наблюдалась в более чем одном прохождении перигелия. Если комета не обнаруживается во время предсказанного прохождения перигелия — она называется потерянной кометой (англ. lost comet).

Орбиты комет могут быть нарушены воздействием планет-гигантов, что приводит к изменению даты перигелия, а иногда и выбросу кометы за пределы Солнечной системы. По мнению учёных, это произошло с кометой Лекселла, открытой в 1770 году французским астрономом Шарлем Мессье, но названной в честь шведского астронома и математика Андреса Лекселла, который с помощью расчётов предсказал, что комета будет изгнана из Солнечной системы после встречи с Юпитером в 1779 году.

В кометах после частых пролётов около Солнца могут закончиться летучие вещества, и тогда они превращаются в тёмный кусок космического щебня, став выродившейся кометой, трудно наблюдаемой с Земли.

Возможно, это произошло с кометой Брорзена (5D/Brorsen), открытой в 1846 году датским астрономом Теодором Брорзеном. Комета, обладая коротким периодом обращения вокруг Солнца — 6,5 лет, наблюдалась до 1884 года, но потом была потеряна. Иногда потерянные ранее кометы могут быть повторно обнаружены. Так, комета 177Р/Barnard, открытая американским астрономом-любителем Эдвардом Барнардом в 1889 году, была вновь открыта в 2006 году.

Источник: Московский планетарий

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